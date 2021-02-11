Страны Балтии расширили санкции против властей Беларуси

Страны Балтии расширили санкционный список против должностных лиц Беларуси, обвиняемых в нарушениях прав человека. В перечень добавлены 118 лиц, которым теперь запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, сообщает пресс-служба литовского МИДа в четверг, 25 марта. Речь идет о сотрудниках белорусских структур внутренних дел и юстиции, а также учреждений регионального управления.
Эти лица "принимали участие в насильственном подавлении мирных протестов после непризнанных Европейским Союзом выборов президента 9 августа 2020 года", - отмечается в сообщении МИД Латвии. Так, в связи с протестами в Беларуси запрет на въезд в Латвию теперь введен всего в отношении 277 белорусских должностных лиц , а на въезд в Эстонию и Литву - в отношении 274 лиц.
"Беларусь борется за свою независимость. Это длинный, трудный путь, но у меня нет сомнений, что жители Беларуси добьются своей цели, - отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. - Мы последовательно осуждаем действия тех лиц, кто злоупотребляет своим должностным положением и властью и использует их против своих соотечественников".
Протесты в Беларуси и санкции ЕС
В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.
Первые санкции в связи с протестами в Беларуси страны Балтии ввели 31 августа, запретив въезд 30 гражданам Беларуси. В их числе оказались Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, сотрудники администрации президента, ЦИК, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Беларуси и других ведомств. В конце ноября страны Балтии расширили штрафные меры, добавив в санкционный список 28 человек.
В свою очередь, Евросоюз также ввел санкции против против 88 граждан Беларуси, включая Лукашенко и 7 организаций, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и за репрессии против участников протестов. ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Смотрите также:
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Мейкап и цветы против ОМОНа
Женщины помогли снизить градус насилия со стороны силовиков в первые дни после выборов 2020 года в Беларуси. В Музее современного искусства MO Museum в Вильнюсе проходит выставка "Будущее Беларуси, которое создают женщины". Она отражает взгляд пяти белорусских фотожурналисток на женские протесты. На снимке Ирины Араховской Надя, до этого задержанная на 10 суток, смело смотрит в глаза омоновцу.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Подчеркнутая женсвенность
Слева на снимке Надежды Бужан стоит 24-летняя Анна в свадебном платье своей мамы. Этому платью 26 лет - столько, сколько Лукашенко находится у власти. Протесты в Беларуси называют женской революцией еще и потому, что брутальности силовиков белорусы противопоставили мирные, креативные способы выражения своего несогласия.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Задержания на "Блестящем марше"
19 сентября 2020 года. В объектив камеры Ирины Араховской попало задержание одной из участниц "Блестящего марша" в Минске. По данным правозащитников, в тот день на женской акции протеста было задержано свыше 300 человек.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
И студентки, и пенсионерки
Несмотря на задержания и другие репрессии, на уличных акциях протеста можно было увидеть женщин различных возрастов - от студенток до пенсионерок. Самая известная пожилая участница и самая бесстрашная - 74-летняя Нина Багинская в одежде исторической национальной расцветки. Снимок Виолетты Савчиц сделан в августе у Комаровского рынка в Минске, куда женщины вышли с цветами против насилия.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Солидарность с теми, кого заставляют молчать
Музей в Вильнюсе организовал выставку в знак поддержки белорусов на их нелегком пути к свободе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс стал убежищем для белорусских соседей. Литва открыла гуманитарный коридор для пострадавших от репрессий. Туда вынуждена была уехать и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Личная борьба за свободу
По случаю открытия экспозиции Светлана Тихановская подчеркнула, что эта выставка для белорусских женщин, которые стояли на передовой протестов. "Мы все действовали с одной целью - восстановить свободу в Беларуси. Для многих эта борьба стала личной", - заявила политик. На фото Ольги Шукайло - акция протеста в центре Минска.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Широкая огласка
Несмотря на локдаун и закрытые музеи, в Вильнюсе нашли способ сделать фотографии с женских протестов в Беларуси доступными для всех. Снимки белорусских фотожурналисток показывают не в выставочном зале, а проецируют на стену музея МО в центре города.
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Поцелуй за демократию
Женщины стали символом протестов в Беларуси, подчеркивают в музее современного искусства MO. Они мужественно выступают против патриархального режима и его репрессий. Представленные на выставке работы - аутентичная хроника. Посмотреть ее можно и онлайн, совершив виртуальную экскурсию на сайте mo.lt
-
Женские протесты в Беларуси глазами фотожурналисток
Опасная работа
Выставка в Вильнюсе будет работать до 4 марта. Помимо снимков на ней представлены и видео, которые рассказывают о работе журналистов на уличных акциях протеста. Работе, за которую в Беларуси грозит преследование со стороны властей, как это показал случай Катерины Андреевой и Дарьи Чулцовой. Журналисткам Белсата дали два года колонии.
Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз