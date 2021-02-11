 Страны Балтии расширили санкции против властей Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.03.2021

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Беларусь

Страны Балтии расширили санкции против властей Беларуси

Теперь в связи с протестами в Беларуси после президентских выборов въезд в Латвию запрещен 277 белорусским должностным лицам, а в Эстонию и Литву - 274 белорусам.

Протесты в Минске, август 2020 года

Протесты в Минске, август 2020 года

Страны Балтии расширили санкционный список против должностных лиц Беларуси, обвиняемых в нарушениях прав человека. В перечень добавлены 118 лиц, которым теперь запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию, сообщает пресс-служба литовского МИДа в четверг, 25 марта. Речь идет о сотрудниках белорусских структур внутренних дел и юстиции, а также учреждений регионального управления.

Эти лица "принимали участие в насильственном подавлении мирных протестов после непризнанных Европейским Союзом выборов президента 9 августа 2020 года", - отмечается в сообщении МИД Латвии. Так, в связи с протестами в Беларуси запрет на въезд в Латвию теперь введен всего в отношении 277 белорусских должностных лиц , а на въезд в Эстонию и Литву - в отношении 274 лиц.

"Беларусь борется за свою независимость. Это длинный, трудный путь, но у меня нет сомнений, что жители Беларуси добьются своей цели, - отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. - Мы последовательно осуждаем действия тех лиц, кто злоупотребляет своим должностным положением и властью и использует их против своих соотечественников".

Протесты в Беларуси и санкции ЕС

В Беларуси не утихают массовые протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

Первые санкции в связи с протестами в Беларуси страны Балтии ввели 31 августа, запретив въезд 30 гражданам Беларуси. В их числе оказались Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, сотрудники администрации президента, ЦИК, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Беларуси и других ведомств. В конце ноября страны Балтии расширили штрафные меры, добавив в санкционный список 28 человек. 

В свою очередь, Евросоюз также ввел санкции против против 88 граждан Беларуси, включая Лукашенко и 7 организаций, которых он считает ответственными за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и за репрессии против участников протестов. ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. 

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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