Страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).

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США утвердили дополнительные кредиты и гарантии на сумму в 2 миллиарда долларов для Украины и еще 18 европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем", сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление. Это дополнительная помощь к объявленному ранее пакету в размере 675 млн долларов для Украины.

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Эстония с 19 сентября запретит въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, независимо от страны выдачи, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. "У Эстонии есть политическая воля, которую мы реализуем в правовом поле. Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан Российской Федерации, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", - цитирует Рейнсалу телеканал ERR . К запрету присоединяются Латвия, Литва и Польша, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Хроника событий 8 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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