Штрафы за лайки, или Каких эмодзи стоит бояться

ПолитикаРоссияШтрафы за лайки, или Каких эмодзи стоит бояться12.01.202412 января 2024 г.Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под публикациями в соцсетях. Какой может быть реакция депутатов - в карикатуре DW.https://p.dw.com/p/4bA8SФото: DWРекламаСмотрите также: Забастовки и протесты парализовали Германию.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video