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Штрафы за лайки, или Каких эмодзи стоит бояться

12 января 2024 г.

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под публикациями в соцсетях. Какой может быть реакция депутатов - в карикатуре DW.

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Карикатура. Cлева - карикатурно изображенный Владислав Даванков, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", предлагает: "А давайте не будем штрафовать за смайлики" (фраза заканчивается смайликом). Справа - трое мужчин бьют Даванкова дисками в форме "злых" желтых эмодзи.
Фото: DW

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