Штрафы за лайки, или Каких эмодзи стоит бояться

12.01.2024 12 января 2024 г.

Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об отмене штрафов за лайки и эмодзи под публикациями в соцсетях. Какой может быть реакция депутатов - в карикатуре DW.