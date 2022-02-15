Стол Путина - ты просто космос!

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Владимир Путин 15 февраля принял в Москве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Длина переговорных возможностей президента РФ впечатлила, похоже, не только Сергея Елкина, но и самого хозяина Кремля.
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