 Стол Путина - ты просто космос! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.02.2022

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Россия

Стол Путина - ты просто космос!

Владимир Путин 15 февраля принял в Москве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Длина переговорных возможностей президента РФ впечатлила, похоже, не только Сергея Елкина, но и самого хозяина Кремля.

Карикатура Сергея Елкина: Президент РФ Владимир Путин цепляется за улетающий от него в космос длинный переговорный стол, конца которого не видно.

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    Автор: Сергей Елкин


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