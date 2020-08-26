 В Гамбурге будут давать стипендию за безделье | Учеба и работа в Германии | DW | 28.08.2020

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Учеба и карьера

В Гамбурге будут давать стипендию за безделье

Ничего не делать и получать стипендию? Звучит абсурдно. Но в этом есть смысл, считает Гамбургская высшая школа изобразительных искусств. Подать заявку может каждый.

Лень тоже может быть эффективной

"Добрый вечер, дамы и господа! Доброе утро, дорогие художники", - некоторым кажется, что люди искусства только и делают, что наслаждаются жизнью. Теперь вот и Гамбургская высшая школа изобразительных искусств объявила стипендию за ничегонеделаниеЗаявку может подать любой человек, независимо от того, занимается он творчеством или нет. Инициатор проекта Фридрих фон Борриес (Friedrich von Borries) обещает по 1600 евро каждому из трех победителей конкурса, которых выберет специальное жюри.

Но арт-проект, как его называют в вузе, в меньшей степени связан с понятием "dolce vita", сладким бездельем: кандидатам следует указать, что именно они больше не хотят делать и как долго они намереваются этим заниматься - ничего не делать? "Это может быть радиоведущий, который решит в прямом эфире пять минут ничего не говорить. Или тот, кто осознанно в течение месяца откажется отпластикового мусора", - уточняет Фридрих фон Борриес в интервью DWИдей действительно много, скажем, менеджер может принять решение молча высидеть рабочее совещание или заядлый автолюбитель пересядет на велосипед и каждый день в течение месяца будет на нем добираться до офиса или университета.

Гамбургская высшая школа изобразительных искусств

Гамбургская высшая школа изобразительных искусств

Представленные работы Фридрих фон Борриес намерен показать на выставке "Schule der Folgenlosigkeit" (на русский можно перевести как "Школа безпоследственности") в Гамбургском музее искусств и ремесел.

Стоп гонке достижений 

А что происходит, когда мы от чего-то отказываемся и ничего не делаем? Каковы последствия от этого для окружающей среды, общества, здоровья, климата? Инициировав такую необычную стипендию, профессор теории дизайна, архитектор, куратор и писатель Фридрих фон Борриес хочет помочь изменить общество.

"Для эко-социальной трансформации необходимы изменения в обществеа для этого мы должны скорректировать наше поведение, - считает он. - Однако это удастся сделать только при условии, что мы откажемся от поучений, предложив взамен позитивные перспективы". Слово "отказ", как правило, звучит негативно, но, как отмечает инициатор арт-проекта, не в данном контексте: "Поваляться, вытянув ноги, нравится всем, а вот запреты, типа "делать это и вот это тебе больше нельзя", все воспринимают в штыки".

Фридрих фон Борриес также призывает отказаться от постоянной гонки за чем-то большим и лучшим. Принцип "выше, быстрее, сильнее", по его мнению, не эффективен - нужно выйти из спирали стремления к успеху. Социальный статус по-прежнему измеряется такими критериями, как размер твоего дома, марка твоего автомобиля, стоимость часов. 

"Если мы хотим жить в обществе, которое потребляет меньше энергии и расходует меньше ресурсов, то это неправильная система ценностей, - объясняет Фридрих фон Борриес. - Не лучше было бы завоевывать общественный престиж по принципу: у меня есть время помечтать, поплавать с детьми, встретиться с друзьями, вытянуть ноги и ничего не делать?" Именно такую дискуссию и хочет инициировать исследователь для формирования общества будущего.

Фридрих фон Борриес

Фридрих фон Борриес

Дебаты о безусловном базовом доходе 

Введение безусловного базового дохода давно обсуждается в Германии. Но как меняется жизнь людей, когда они получают не облагаемые налогами 1200 евро ежемесячно, - независимо от того, нуждаются они в них или нет? Это то, что Германский институт экономических исследований (DIW) в Берлине, общественная организация Mein Grundeinkommen ("Мой базовый доход"и ученые из Общества Макса Планка (Max-Plank-Gesellschaft) и Кельнского университета хотят изучить в новом долгосрочном исследовании. Сейчас для этого научного эксперимента ищут участников. 

120 человек будут с весны 2021 года в течение трех лет получать 1200 евро в месяц. Финансирование проекта осуществляется за счет пожертвований, собранных методом краудфандинга. "Мы хотим понять, что делает базовый доход с поведением людей и их отношением к жизни и может ли он помочь справиться с текущими проблемами нашего общества", - говорит Михаэль Бомайер (Michael Bohmeyer) из организации Mein Grundeinkommen.

Критики указывают на высокую стоимость эксперимента и предупреждают, что фиксированный базовый доход может заметно снизить мотивацию к работе или к творчеству и в конечном итоге сделать людей менее счастливыми.

Профессор Фридрих фон Борриес не хочет, чтобы его считали мечтателем или фантазером. Он утверждает, что до сих пор его идея выплаты стипендий за безделье подверглась критике только со стороны Союза налогоплательщиков, который хотел знать, кто финансирует проект. "Стремление к успеху ни у кого не исчезает, даже у тех, кто финансово обеспечен", - уверен фон Борриес.  Ученый с нетерпением ждет интересных идей по ничегонеделанию. Может, среди них окажется и концепция "сладкого безделья", которая подтолкнет творческих людей к новым уникальным идеям. Заявки принимаютдо 15 сентября.

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    Автор: Наталья Позднякова


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