 ″Star Wars″ в Мекленбурге!? В Германии появится музей ″Звездных войн″ (фото) | Кадр дня | DW | 01.06.2019

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Кадр за кадром

"Star Wars" в Мекленбурге!? В Германии появится музей "Звездных войн" (фото)

Экспозиция, посетители которой смогут увидеть почти три десятка сцен из легендарной космической эпопеи, откроется в небольшом городе Дассов под Любеком.

Одна из декораций в новом фанатском музее Звездных войн

Дассов • Совсем недавно в нашей туристической рубрике "По Германии" мы рассказывали о необычных немецких музеях. Теперь список можно и нужно будет пополнить. В небольшом городе Дассов, расположенном недалеко от Любека на балтийском побережье земли Мекленбург - Передняя Померания, этим летом появится музей "Outpost One" ("Аванпост I"), созданный усилиями фанатов космической эпопеи "Star Wars" из разных стран мира. Точная дата открытия пока неизвестна, но корреспондент агентства dpa получил возможность посмотреть, как идут последние приготовления.

ККирстин и Марк Лангрок позируют фотографу вместе с Джаббой Хаттом и роботом C-3PO

Кирстин и Марк Лангрок позируют фотографу вместе с Джаббой Хаттом и роботом C-3PO

Инициатором и главным организатором проекта стал здешний 49-летний адвокат Марк Лангрок (Marc Langrock) - большой поклонник этой фантастической саги. Идея родилась, когда он понял, что дома уже нет больше места для разных вещей, связанных со "Звездными войнами", которые сам называет "Космической оперой". 

Сцена с имперским штурмовиком и вьючным животным - рососпинником (Dewback)

Сцена с имперским штурмовиком и вьючным животным - рососпинником (Dewback)

Экспозиция занимает в общей сложности 1300 квадратных метров и состоит из 29 декораций, созданных руками фанатов "Star Wars" со всего мира. Сам Марк Лангрок изготовил копию робота R2-D2. Сколько личных средств было вложено в проект, он скромно умалчивает.

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    Окруженный морем и овеянный романтикой хорватский Дубровник отлично подходит в качестве кулис для фильмов в жанре фэнтези. В сериале "Игра престолов" средневековый Старый город превращен в Королевскую гавань. Возвышающаяся на скале крепость Ловриенац сыграла роль резиденции Баратеонов и Ланнистеров.

  • Королевский тракт

    Реальные декорации для блокбастеров

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    Северная Ирландия - важное место съемок "Игры престолов". Аллея Дарк Хеджес со старинными буками в графстве Антрим была превращена в Королевский тракт и относится к самым фотографируемым достопримечательностям в регионе. В 40 минутах езды от Белфаста расположена крепость Уорд, в блокбастере - Винтерфелл, родовой замок дома Старков. Сегодня в эти места предлагают туры на автобусе и велосипеде.

  • Дамба Верзаска

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    Банджи-джампинг как в бондиане

    Долина Верзаска в италоязычной части Швейцарии показана в фильме "Золотой глаз". Местная дамба - известная площадка для банджи-джампинга. С нее агент 007 Джеймс Бонд совершает эффектный прыжок. Примерно за 220 евро этот трюк могут повторить все желающие. 220 метров - не самая большая высота для любителей адреналина, зато можно почувствовать себя кинозвездой.

  • Девилс-Тауэр в штате Вайоминг

    Реальные декорации для блокбастеров

    Мистическая гора

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  • Путь на платформу 9 ¾

    Реальные декорации для блокбастеров

    Путь на платформу 9 ¾

    На лондонском вокзале Кингс Кросс можно наблюдать странную сцену: туристы пытаются пройти через стену, смеются и фотографируются у исчезающей в стене тележки. Здесь проходит граница между двумя мирами - людей и волшебников. В фильмах о Гарри Поттере юные маги проникали через кирпичную стену на платформу 9 ¾, где садились на экспресс в Хогвартс.

  • Фонтан у Белладжио

    Реальные декорации для блокбастеров

    Фонтан у "Белладжио"

    После того, как команда талантливых мошенников под руководством Дэнни Оушена (Джордж Клуни) ограбила казино в пятизвездочном "Белладжио", они стоят и наслаждаются танцующими фонтанами у отеля. Эту сцену из "Одиннадцати друзей Оушена" можно пережить в Лас-Вегасе - во время шоу фонтанов, которое устраивают ежедневно и совершенно бесплатно.

  • Майя-Бэй

    Реальные декорации для блокбастеров

    Кошмарная утопия

    В приключенческой драме "Пляж" молодой американец Ричард думает, что нашел рай посреди кристально чистых вод Индийского океана. О том, что его иллюзия превратится в кошмар, он и не подозревает. Бухта Майя-Бэй находится на необитаемом таиландском острове Пхи-Пхи-Ле. Она стала известной благодаря фильму с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Не без последствий…

  • Пляж бухты Майя-Бэй

    Реальные декорации для блокбастеров

    Утраченная идиллия

    Из-за толп туристов, приезжающих сюда посмотреть на место съемок, позаниматься дайвингом или просто погреться на солнышке, сейчас от внешнего мира здесь не спрятаться. С тех пор, как 17 лет назад на киноэкраны вышел "Пляж", ажиотаж не спадает.

  • Островок-скала Ко-Тапу

    Реальные декорации для блокбастеров

    По следам агента

    Более умиротворенная атмосфера в заливе Пхангнга к северо-востоку от Пхукета. 30-метровый островок-скала Ко-Тапу фигурирует в фильме про агента 007 "Человек с золотым пистолетом". На его фоне отснята сцена финальной дуэли Джеймса Бонда (Роджер Мур) со злодеем Скарамангой (Кристофер Ли).

    Автор: Зильке Вюнш, Татьяна Вайнман


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Контекст

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