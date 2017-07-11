"Star Wars" в Мекленбурге!? В Германии появится музей "Звездных войн" (фото)

Дассов • Совсем недавно в нашей туристической рубрике "По Германии" мы рассказывали о необычных немецких музеях. Теперь список можно и нужно будет пополнить. В небольшом городе Дассов, расположенном недалеко от Любека на балтийском побережье земли Мекленбург - Передняя Померания, этим летом появится музей "Outpost One" ("Аванпост I"), созданный усилиями фанатов космической эпопеи "Star Wars" из разных стран мира. Точная дата открытия пока неизвестна, но корреспондент агентства dpa получил возможность посмотреть, как идут последние приготовления.

Кирстин и Марк Лангрок позируют фотографу вместе с Джаббой Хаттом и роботом C-3PO

Инициатором и главным организатором проекта стал здешний 49-летний адвокат Марк Лангрок (Marc Langrock) - большой поклонник этой фантастической саги. Идея родилась, когда он понял, что дома уже нет больше места для разных вещей, связанных со "Звездными войнами", которые сам называет "Космической оперой".

Сцена с имперским штурмовиком и вьючным животным - рососпинником (Dewback)

Экспозиция занимает в общей сложности 1300 квадратных метров и состоит из 29 декораций, созданных руками фанатов "Star Wars" со всего мира. Сам Марк Лангрок изготовил копию робота R2-D2. Сколько личных средств было вложено в проект, он скромно умалчивает.

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