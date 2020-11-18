США завершили сокращение контингентов в Ираке и Афганистане

Завершив сокращение численности своих контингентов в Ираке и в Афганистане, США оставили в каждом из этих государств по 2500 военнослужащих. Как заявил в пятницу, 15 января, американский министр обороны Кристофер Миллер, присутствие военнослужащих США в Афганистане снизилось до наименьших показателей с 2001 года - то есть с начала американской операции "Несокрушимая свобода".

По словам Миллера, подобной численности достаточно, чтобы обеспечить "безопасность Америки, наших жителей и интересов".

Говоря об Ираке, глава Пентагона добавил, что уменьшение контингента предпринято в ответ на "возросший потенциал" местных сил безопасности. В то же время, по словам Миллера, США сохраняют за собой возможности для проведения антитеррористических операций в стране и поддержки Ирака и его союзников с воздуха и на уровне разведслужб.

После мирного соглашения с талибами

В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из Афганистана, который должен завершиться к концу 2021 года. В обмен талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Переговоры начались в сентябре 2020-го и зашли в тупик. Министры обороны стран НАТО в феврале 2021 года обсудят возможный вывод военного контингента из Афганистана.

Кристофер Миллер в обращении к военнослужащим США в ноябре 2020 года обещал ускорить вывод американских сил из этой центральноазиатской страны и с Ближнего Востока. "Настало время возвращаться домой. Все войны должны быть закончены. Многие устали от войн, и я - один из них", - написал он.

Сокращение военного присутствия США

Предшественник Миллера на посту министра обороны США - Марк Эспер - за время своей работы уменьшил численность американских солдат в районе горного хребта Гиндукуш почти на две трети. Президент США Дональд Трамп с самого начала работы на посту главы государства добивался дальнейшего вывода американских войск из этого района. Так, в октябре 2020 года он написал в Twitter, что планирует вернуть американских солдат домой к Рождеству, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря.

Смотрите также: