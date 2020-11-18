 США завершили сокращение контингентов в Ираке и Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США завершили сокращение контингентов в Ираке и Афганистане

Присутствие США в Афганистане снижено до 2500 военнослужащих. По словам главы Пентагона, этой численности достаточно, чтобы обеспечить "безопасность Америки, наших жителей и интересов".

Солдаты США в Афганистане

Солдаты США в Афганистане

Завершив сокращение численности своих контингентов в Ираке и в Афганистане, США оставили в каждом из этих государств по 2500 военнослужащих. Как заявил в пятницу, 15 января, американский министр обороны Кристофер Миллер, присутствие военнослужащих США в Афганистане снизилось до наименьших показателей с 2001 года - то есть с начала американской операции "Несокрушимая свобода".

По словам Миллера, подобной численности достаточно, чтобы обеспечить "безопасность Америки, наших жителей и интересов".

Говоря об Ираке, глава Пентагона добавил, что уменьшение контингента предпринято в ответ на "возросший потенциал" местных сил безопасности. В то же время, по словам Миллера, США сохраняют за собой возможности для проведения антитеррористических операций в стране и поддержки Ирака и его союзников с воздуха и на уровне разведслужб.

После мирного соглашения с талибами

В феврале 2020 года США подписали соглашение с исламским радикальным движением "Талибан" о выводе американских войск из Афганистана, который должен завершиться к концу 2021 года. В обмен талибы обязались вступить в мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Переговоры начались в сентябре 2020-го и зашли в тупик. Министры обороны стран НАТО в феврале 2021 года обсудят возможный вывод военного контингента из Афганистана.

Кристофер Миллер в обращении к военнослужащим США в ноябре 2020 года обещал ускорить вывод американских сил из этой центральноазиатской страны и с Ближнего Востока. "Настало время возвращаться домой. Все войны должны быть закончены. Многие устали от войн, и я - один из них", - написал он.

Сокращение военного присутствия США

Предшественник Миллера на посту министра обороны США - Марк Эспер - за время своей работы уменьшил численность американских солдат в районе горного хребта Гиндукуш почти на две трети. Президент США Дональд Трамп с самого начала работы на посту главы государства добивался дальнейшего вывода американских войск из этого района. Так, в октябре 2020 года он написал в Twitter, что планирует вернуть американских солдат домой к Рождеству, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря.

Смотрите также:

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 20:30

Трамп сдался? - Процедура передачи власти Байдену началась. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

США: непростой путь из Афганистана  

Также по теме

US-Soldaten in Afghanistan

США сокращают численность войск в Афганистане и Ираке 18.11.2020

Численность американских сил в Ираке и Афганистане к середине января будет уменьшена до 2500 в каждой из этих стран, сообщил исполняющий обязанности министра обороны США.

Afghanistan 2017 | Operation Resolute Support | US-Armee

Новый глава Пентагона ускорит вывод солдат из Афганистана 15.11.2020

"Все войны должны быть закончены, настало время возвращаться домой", - заявил врио министра обороны США Кристофер Миллер. Президент Дональд Трамп обещал, что солдаты вернутся из Афганистана домой к Рождеству.

US-Soldaten in Deutschland

Конгресс может заблокировать вывод войск США из Германии 04.12.2020

Соответствие вывода солдат США из Германии национальным интересам страны глава Пентагона должен обосновать в докладе перед Конгрессом, считают законодатели в Вашингтоне.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: хакеры подделали документы о вакцине  

Органы юстиции ФРГ ответили на запросы России по Навальному  

Самый маленький жилой дом в Германии купил популярный ютубер (фото)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно