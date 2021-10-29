 США выделили еще 144 млн долларов помощи Афганистану и беженцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2021

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Мир

США выделили еще 144 млн долларов помощи Афганистану и беженцам

Вашингтон довел объемы своей гуманитарной помощи Афганистану и соседним странам почти до полумиллиарда долларов.

Афганские беженцы в Пакистане (фото из архива)

Афганские беженцы в Пакистане (фото из архива)

Соединенные Штаты предоставят еще 144 млн долларов для помощи людям, затронутым гуманитарным кризисом из-за ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Белого дома в четверг, 28 октября.

Таким образом, общая сумма выделенных Вашингтоном средств для Афганистана и афганских беженцев в текущем году достигнет 474 млн долларов. "Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран", - отмечается в пресс-релизе.

Деньги будут переданы гуманитарным организациям и пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

ЕС выделил около 1 млрд евро помощи Афганистану и соседям

В сентябре Германия заявила о выделении 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) добавил, что в перспективе еще 500 млн евро могут быть "доведены до народа Афганистана, в первую очередь по линии Организации Объединенных Наций". 12 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что общий объем помощи Афганистану и соседним странам от Евросоюза составляет порядка 1 млрд евро.

После вывода войск США и их союзников из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном.

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  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

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    Демонстративная поддержка курса талибов

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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