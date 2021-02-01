 США при ряде условий готовы снять санкции с ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.02.2021

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Германия

США при ряде условий готовы снять санкции с "Северного потока - 2"

Вашингтон ждет от ФРГ предложений, которые устранят его опасения по поводу нового газопровода. Речь идет о пакетном решении проблемы, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.

Трубы для Северного потока-2

Новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом готова при определенных условиях отменить санкции против нового германо-российского газопровода "Северный поток - 2". Вашингтон ожидает от германской стороны предложения, в котором будут учтены опасения США по поводу спорного германо-российского проекта, сообщила во вторник, 2 февраля, газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.

"Немцы должны выложить на стол пакетное предложение, в противном случае им не решить проблемы с Северным потоком - 2", - цитирует издание слова одного из американских чиновников. Как сообщает Handelsblatt, интерес у Вашингтона вызывает, в частности, предложение об увязке "Северного потока - 2" с механизмом, который позволит заблокировать его, если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объем поставок газа.

Санкции против газопровода

По мнению Вашингтона, заново следует оговорить и вопросы транзита российского газа через газопроводную систему в Украине. При администрации президента Дональда Трампа США в конце 2019 года ввели санкции, призванные сорвать достройку нового германо-российского газопровода. Дополнительные штрафные меры бывшая администрация ввела против российского судна-трубоукладчика в день инаугурации президента Байдена.

США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость ФРГ от российского газа и причинит ущерб Украине. Критики в свою очередь указывают, что США, противясь "Северному потоку - 2", всего лишь хотят обеспечить экспорт собственного сжиженного газа в Европу по максимальной цене.

Государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен (Niels Annen) в интервью Handelsblatt высказался за компромисс с США. "Раньше в Вашингтоне была администрация, которая была абсолютно не заинтересована договариваться. Если там теперь есть готовность к переговорам, то это политическая возможность, которую нам следует использовать", - пояснил Аннен.

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    Автор: Андрей Гурков


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