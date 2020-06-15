США пока не будут менять посла в России

Должность посла США в России в обозримом будущем останется за Джоном Салливаном, решила администрация 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом американский телеканал CNN сообщил в понедельник, 12 апреля, со ссылкой на двух неназванных собеседников. По их мнению, позиция США демонстрирует их желание развивать стабильные отношения с Москвой. Вашингтон считает Салливана, занимающего свой пост с февраля 2020 года, надежным сотрудником в ситуации усиления давления на Россию.

Госдепартамент Соединенных Штатов несколькими днями ранее объяснил политику Байдена в отношении России. Американский президент видит необходимость "привлекать Россию к ответственности за любые предпринимаемые ей безрассудные или враждебные действия", однако "открыт к сотрудничеству в областях, представляющих обоюдный интерес", объяснил госсекретарь Энтони Блинкен.

Сам Байден в середине марта заявил, что считает президента РФ Владимира Путина убийцей. Кремль поплатится за попытки повлиять на исход президентских выборов в США в 2020 году в пользу Дональда Трампа, добавил глава Белого дома. Москва же назвала обвинения во вмешательстве в выборы беспочвенными.

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