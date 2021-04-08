 США провели с партнерами по НАТО совещание о ситуации в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США провели с партнерами по НАТО совещание о ситуации в Украине

США и ряд партнеров по НАТО обсудили ситуацию в Украине в условиях усиления военной активности России. И поддержали евроатлантические устремления Киева.

украинский солдат на позициях

Представители Великобритании, Канады, Польши и Литвы при участии исполняющей обязанности заместителя министра обороны США Аманды Дори провели совещание в рамках партнерства по НАТО, посвященное ситуации в Украине. Информация о совещании, прошедшем в формате видеоконференции, опубликована на сайте министерства обороны США в среду, 7 апреля.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразили озабоченность по поводу увеличения военной активности России в регионе", - говорится в этом сообщении. Именно Великобритания, Канада, Польша и Литва, согласно сообщению, "вносят ключевой вклад в помощь Украине в области безопасности".

Украина и НАТО

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что считает членство страны в НАТО единственной возможностью урегулировать военный конфликт в Донбассе.

По словам главы украинского государства, получение Плана действий по членству в НАТО является для его страны "наиболее актуальным вопросом". "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить", - заявил Зеленский в этой связи.

Усиление военной активности РФ на границе с Украиной

В начале апреля ряд международных экспертов, в том числе дипломаты из США, Германии, Франции и Великобритании, выразили обеспокоенность повышенной активностью российских военных на границе с Украиной.

4 апреля верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой отметил, что Евросоюз с чрезвычайной озабоченностью наблюдает за перемещениями российских военнослужащих у украинских границ. При этом глава дипломатии ЕС указал, что Евросоюз непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:57

Что думают на Западе о войсках РФ у границ с Украиной (07.04.2021)

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Кремль стягивает войска к украинским границам (05.04.2021)  

Западные политики и эксперты о ситуации на границах Украины (06.04.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Третья волна коронавируса в Казахстане: без карантина, масок и вакцин?  

Правительство ФРГ обеспокоено ситуацией с Навальным  

"Артдокфест": Прокремлевские активисты пытались сорвать показ фильма  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно