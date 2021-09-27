США начали поставку военной техники армии Молдовы

В Молдову доставлена из США первая часть военной техники из партии общей стоимостью в 5 млн долларов, сообщила пресс-служба министерства обороны страны в воскресенье, 26 сентября. Техника предназначена для повышения оперативной совместимости молдавской армии при участии в международных миротворческих операциях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.
В документе также говорится, что поставка военной техники является частью плана развития и преобразования молдавской армии в соответствии с положениями Стратегии национальной обороны и Пакета инициатив по наращиванию оборонного потенциала (DCBI). Министр обороны Анатолий Носатый отметил, что оснащение армии направлено на "продолжение системных реформ, начатых министерством в 2018 году для реформирования и модернизации сектора обороны и безопасности, в рамках усилий правительства по развитию военных возможностей и увеличению оперативного потенциала армии".
Партия американской военной техники будет доставлена несколькими траншами до конца текущего года. О какой именно технике идет речь, Минобороны Молдовы не уточняет. Посольство США в Кишиневе со своей стороны отметило, что "Соединенные Штаты помогают Молдове модернизировать оборону, чтобы защитить свой нейтралитет и суверенитет".
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Автор: Ефим Шуман