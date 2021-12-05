 В США критикуют подход Ирана к переговорам по ядерной программе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В США критикуют подход Ирана к переговорам по ядерной программе

Выставленные Ираном требования говорят об отсутствии у него желания достичь компромисса, заявил представитель администрации США.

Отель Palais Coburg в Вене

Переговоры по возвращению США и Ирана к ядерной сделке возобновились в Вене 30 ноября

Подход Ирана к возобновившимся 30 ноября переговорам по его ядерной программе говорит о том, что Тегеран не заинтересован в компромиссе, полагают в Вашингтоне. Как заявил один высокопоставленный представитель администрации США в субботу, 4 декабря, "Иран выставил требования, выходящие далеко за рамки предмета переговоров и свидетельствующие о том, что он не намерен "всерьез" прикладывать усилия к тому, чтобы вернуться к выполнению условий ядерных соглашений", передает агентство dpa.

Упомянутый американский дипломат предупредил также, что США не будут мириться с ситуацией, в которой Тегеран продолжит расширять свою ядерную программу, используя переговоры, чтобы выиграть время. Со своей стороны, США готовы снова начать выполнять свои обязательства по ядерной сделке с Ираном и снять санкции, противоречащие этому соглашению, добавил он.

Ранее представители Ирана заявили, что считают условием возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) отмену Вашингтоном всех санкций против их страны.

Европейские переговорщики разочарованы

3 декабря европейские дипломаты также выразили разочарование деструктивной позицией Ирана. "Тегеран нарушает практически все компромиссы, достигнутые за месяцы тяжелых переговоров", - цитирует агентство dpa источники в кругу переговорщиков с германской, французской и британской стороны.

На переговорах между США с правительством Ирана обсуждается возможность снятия санкций США против Исламской Республики в обмен на согласие Тегерана вновь ограничить развитие своей ядерной программы. Таким образом, переговорщики пытаются вернуть к жизни ядерную сделку, заключенную с Тегераном в 2015 году и имевшую целью предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

Переговоры США и Ирана по ядерной сделке

В 2018 году президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из этого соглашения. С апреля по июнь 2021 года прошли шесть раундов переговоров по возможному возвращению США и Ирана к соблюдению ядерной сделки, однако разногласия не смогли быть урегулированы. В июне 2021 года переговоры по возвращению США и Ирана к выполнению ядерной сделки были заморожены.

Администрация президента США Джо Байдена настаивает, что снимет санкции с Ирана лишь в случае отказа Тегерана от расширения своей ядерной программы. Посредниками на переговорах в венском формате являются Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:05

Уйдут ли США из Ирака и кто будет бороться с исламскими радикалами? (07.01.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

США выводят войска из Ирака: к чему это может привести? (27.07.2021)  

Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом (08.01.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  

Затяжной ковид. Риски выше у непривитых?  

В Германии осудили факельное шествие противников антиковидных мер  