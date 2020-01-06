 Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2021

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Мир

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.

Человек в помещении ядерного объекта Фордо в Иране

Ядерный объект Фордо в Иране (фото из архива)

Власти Ирана отвергли критику ряда западных государств, выразивших обеспокоенность развитием атомной программы страны. Производство металлического урана и высокообогащенного урана "служит мирным целям", в том числе в областях медицины и науки, сообщил представитель МИД Исламской Республики в понедельник, 1 ноября. А позиции Германии, США, Франции и Великобритании "несовместимы с реальностью", добавил он.

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несколькими днями ранее заявили о "провокационных шагах" Тегерана. У Исламской Республики "нет обоснованно гражданской потребности" в производстве высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана, при этом обе меры "имеют важное значение в программе разработки ядерного оружия", - указали лидеры "евротройки" и Соединенных Штатов.

Ядерное соглашение с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС. Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, после чего Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил ограничительные меры в отношении Тегерана и направил в ближневосточный регион военные корабли и бомбардировщики.

Переговоры о возвращении к соблюдению условий СВПД, начавшиеся в Вене в апреле, зашли в тупик после избрания президентом Ирана сторонника жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахима Раиси. Замглавы МИД Исламской Республики Али Багери после встречи с посредниками Европейского Союза в октябре заявил, что Тегеран готов вернуться к переговорам до конца ноября.

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    Автор: Наталья Позднякова


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