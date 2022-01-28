 Байден: США изучают возможности дополнительной помощи Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 28.01.2022

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Украина

Байден: США изучают возможности дополнительной помощи Украине

Президент США заверил главу украинского государства Зеленского в поддержке со стороны Вашингтона "в случае дальнейшего вторжения России в Украину".

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Соединенные Штаты изучают возможности оказания дополнительной макроэкономической поддержки экономике Украины на фоне давления, вызванного ростом военного присутствия России на украинской границе. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 января. Этот телефонный диалог двух глав государств стал уже вторым за январь и третьим - за последние два месяца.

Байден напомнил, что за прошедший год США уже предоставили Украине более полумиллиарда долларов в виде гуманитарной помощи и помощи в сфере развития. Как указывает пресс-служба Белого дома, американский президент также заверил Зеленского в том, что Вашингтон и его союзники и партнеры готовы "решительно ответить в случае дальнейшего российского вторжения в Украину".

О реализации минских договоренностей

Кроме того, президент США сообщил, что Вашингтон поддерживает усилия, направленные на урегулирование конфликта вокруг Украины в "нормандском формате". Он выразил надежду на то, что подтверждение сторонами 26 января приверженности условиям прекращения огня, которые были приняты в июле 2020 года, будет способствовать деэскалации и поможет реализации Минских соглашений.

Со своей стороны Владимир Зеленский написал в соцсети Twitter, что темой его беседы с Байденом были, кроме прочего, "недавние дипломатические усилия по деэскалации" (конфликта вокруг Украины. - Ред.) и возможности для финансовой поддержки Украины.

Ситуация на границе РФ и Украины

Ситуация на российско-украинской границе начала обостряться  в октябре 2021 года, когда появились сообщения о стягивании в этот регион российских войск. По оценка западных экспертов, у украинских рубежей размещено до 100 тысяч российских военных. В Госдепе США не исключают, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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