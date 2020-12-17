 США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе | Новости из Германии о Европе | DW | 12.02.2021

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Европа

США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе

Дипломат из США на видеоконфереции Совбеза ООН призвал Москву прекратить агрессию в Донбассе и выполнять Минские соглашения. Европейские участники Совбеза осудили нарушение Россией суверенитета Украины.

Последствия обстрела в Ясиноватском районе Донецкой области Украины

США и Евросоюз обвинили Россию в блокировании любых вариантов решения конфликта на востоке Украины. "Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма", - заявил американский дипломат Родни Хантер на видеоконфереции Совета Безопасности ООН в четверг, 11 февраля. Он призвал Москву "вывести войска с украинской территории, остановить поддержку своих марионеток и иных вооруженных группировок, а также реализовать обязательства, принятые в рамках Минских соглашений".

Европейские страны - участницы Совбеза ООН обнародовали совместную декларацию с осуждением продолжающейся нестабильности в Донбассе. Россия "явно нарушает фундаментальные принципы международного права, применяя силу против территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в документе. Авторы выразили глубокую обеспокоенность присутствием российских военнослужащих и оборудования в украинских регионах, не контролируемых Киевом.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг упреки в адрес Москвы. Небензя на созванной Москвой видеоконференции обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей и поддержке со стороны французских и германских "защитников".

Аннексия Крыма и конфликт в Донбассе

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций против Москвы.

В апреле-мае того же года в Донбассе при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия. Киев, со своей стороны, начал военные действия против вооруженных сепаратистов. По оценке ООН, с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

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    Автор: Наталия Королева


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