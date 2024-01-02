США выводят авианосец из восточного Средиземноморья

Атомный авианосец USS Gerald R. Ford в ближайшие дни возвратится в родную гавань, сообщили ВМС США. Авианосец был размещен в восточном Средиземноморье на фоне войны между Израилем и ХАМАС.

Американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford, переброшенный в Средиземное море на фоне войны между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, выводится из региона. В ближайшие дни корабль покинет восточное Средиземноморье и возвратится в родную гавань, сообщили ВМС США в понедельник, 1 января.

"Министерство обороны постоянно анализирует дислокацию вооруженных сил во всем мире и сохранит важный потенциал как в Средиземном море, так и во всем ближневосточном регионе. Ведомство будет и впредь сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы усилить морскую безопасность в регионе и удержать всех государственных и негосударственных акторов от попыток вынести кризис в секторе Газа за его пределы", - говорится в заявлении ВМС США.

После беспрецедентно масштабного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Вашингтон усилил военное присутствие в регионе, направив туда авианосец USS Gerald R. Ford и другие корабли. USS Gerald R. Ford имеет водоизмещение 100 тысяч тонн. Он оснащен атомным двигателем и новейшими технологиями.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли уже почти 22 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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