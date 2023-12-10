Вашингтон разрешил продать снаряды Израилю в обход Конгресса

Госсекретарь США Блинкен счел, что немедленной поставки вооружений Израилю требует чрезвычайная ситуация. В таком случае для продажи вооружения за границу не требуется рассмотрение в Конгрессе.

Государственный департамент США продолжит продажу Израилю почти 14 000 единиц танковых снарядов, минуя процедуру рассмотрения этого вопроса в Конгрессе, которая обычно требуется для продажи оружия другим государствам. Об этом ведомство сообщило в субботу, 9 декабря, подчеркнув, что немедленная продажа Израилю боеприпасов на сумму более 106 миллионов долларов - "в интересах национальной безопасности США".

В связи со срочностью вопроса было решено отказаться от его рассмотрения Конгрессом - госсекретарь Энтони Блинкен определил, что немедленной поставки вооружений израильскому правительству "требует чрезвычайная ситуация". Госдеп и Пентагон отмечают, что продажи из армейских запасов США будут использованы Израилем "в качестве сдерживающего фактора против региональных угроз и для укрепления национальной обороны" и "не изменят фундаментальный военный баланс в регионе".

В октябре президент США Джо Байден обращался к Конгрессу с просьбой о выделении финансового пакета в размере 106 миллиардов долларов, включающего, среди прочего, 61,4 миллиарда долларов для помощи Украине и 14,3 миллиарда долларов для поддержки Израиля в войне против террористической организации ХАМАС. 7 декабря республиканцы, поддерживающие помощь Израилю, но выступающие против новых средств для Украины, заблокировали этот пакет в ходе процедурного голосования в Сенате.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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