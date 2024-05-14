США ввели санкции за попытки обхода санкций против Дерипаски

Под санкции Минфина США попали гражданин РФ и три российские компании, которые должны были помочь бизнесмену Олегу Дерипаске разморозить более 1,5 млрд долларов из его активов.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении гражданина РФ и трех базирующихся в России компаний, которые должны были помочь российскому бизнесмену Олегу Дерипаске разморозить более 1,5 млрд долларов из его активов. Об этом само ведомство сообщило во вторник, 14 мая.

По данным Минфина США, в июне 2023 года Дерипаска согласовал с гражданином РФ Дмитрием Белоглазовым, владельцем ООО "Титул", планировавшуюся сделку по продаже принадлежащих олигарху акций неназванной европейской компании. Для этого в качестве дочерней компании "Титула" было создано АО "Илиадис". В начале 2024 года "Илиадис" приобрел российскую компанию "Распериа Трейдинг Лимитед", которая и владела акциями Дерипаски.

В соответствии с решением Минфина, все имущество и активы перечисленных физлица и юрлиц на территории Соединенных Штатов блокируются. То же самое касается организаций, в которых они прямо или косвенно владеют долями не менее 50 процентов. Кроме того, внесенным в санкционный список запрещено совершать в США или через США любые экономические операции.

Санкции США и Дерипаска

Вашингтон ввел штрафные меры в отношении Олега Дерипаски в 2018 году, обвинив российского олигарха в том, что он представляет интересы властей РФ, владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Дерипаску также заподозрили в причастности к вмешательству в выборы в Соединенных Штатах.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима, что является уголовным преступлением. По материалам обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории США, а его подруга дважды приезжала в Соединенные Штаты для рождения его детей.

В августе 2023 года экс-глава отделения контрразведки Федерального бюро расследований (ФБР) в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал, что после ухода в отставку работал на Дерипаску и участвовал в сговоре с целью нарушения введенных в отношении бизнесмена санкций США.

Олег Дерипаска - один из богатейших людей России. Журнал Forbes оценил его состояние в 2,5 млрд долларов. Дерипаска оценивал потери от введенных против него ограничительных мер в 7,5 млрд долларов. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал в суде внесение его в санкционный список США.