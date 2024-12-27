США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты"

Бывший премьер Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили включен в черный список США. Вашингтон обвиняет его в действиях "в интересах или от имени России".

США ввели санкции против бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили- основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". В сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов США в пятницу, 27 декабря, говорится, что штрафные меры введены за действия Иванишвили, совершенные "прямо или косвенно в интересах или от имени России".

Все активы Иванишвили, находящиеся на территории США или под контролем американских граждан, будут заморожены. Решение обосновано указом, изданным президентом США Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на "вредоносные действия Российской Федерации". Документ предусматривает введение санкций против лиц, подрывающих демократические институты и причастных к международной коррупции.

Какая часть состояния миллиардера по-прежнему находится в западных странах, неизвестно. В 2022 году сообщалось, что Иванишвили вывез принадлежащие ему произведения искусства из Лондона и Нью-Йорка. По данным Bloomberg, состояние Иванишвили за последний год увеличилось на 1 млрд долларов, превысив 7,5 млрд долларов.

Санкции за "подрыв демократии в Грузии"

США ввели 13 декабря визовые ограничения в отношении тех, кто по мнению Вашингтона, несет ответственность за "подрыв демократии в Грузии". В список вошли 20 человек, но их имена не раскрывались. В США заявляли, что против представителей Тбилиси введут и другие ограничения. Госдепартамент сообщил, что санкции вводятся в ответ на разгон протестующих в Грузии. Протесты были вызваны решением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе отложить евроинтеграцию.

Оппозиция Грузии считает результаты парламентских выборов, прошедших в стране в октябре, сфальсифицированными. Победителем, по данным ЦИК, была признана "Грузинская мечта". В парламент прошли еще четыре оппозиционные партии, но участия в его работе они не принимают.

Ранее правительство "Грузинской мечты" инициировало принятие законов, вызвавших резкую критику со стороны стран Запада - "О прозрачности внешнего влияния", направленный на ограничение деятельности НПО, получающих финансирование из-за рубежа, и о запрете пропаганды ЛГБТ.