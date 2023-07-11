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США ввели санкции против главы разведки Сербии

Даниил Сотников
18 мин. назад

Глава сербской спецслужбы попал под санкции за участие в "транснациональной организованной преступности, незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении служебным положением".

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Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин
Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар ВулинФото: Marinko Sekulic/DW

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Александара Вулина, главы разведслужбы Сербии - Агентства безопасности и информации. Об этом сообщается на сайте американского ведомства во вторник, 11 июля.

"Александр Вулин был замешан в транснациональной организованной преступности, незаконных операциях с наркотиками и злоупотреблении служебным положением", - говорится в пресс-релизе Минфина США. По утверждению ведомства, чиновник "поддерживает взаимовыгодные отношения" с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, помогая ему "обеспечивать беспрепятственное перемещение незаконных поставок оружия через границы Сербии".

"Министерство финансов, не колеблясь, будет преследовать тех, кто злоупотребляет своим положением в личных целях, подрывая при этом эффективное и демократическое управление на Западных Балканах. Сегодняшнее действие возлагает на Александра Вулина ответственность за его коррупционные и дестабилизирующие действия, которые также способствовали злонамеренным действиям России в регионе", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Вулин возглавлял Минобороны и МВД Сербии

Вулин до того, как возглавил разведывательную службу Сербии с 2017 по 2020 год был министром обороны страны, а с 2020 по 2022 - министром внутренних дел Сербии. Чиновник придерживается пророссийских взглядов, а после начала российского вторжения в Украину пообещал, что Сербия не будет "частью антироссийской истерии".

Российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза рассказывал, что в 2021 году Вулин приезжал в Москву, где встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, после чего стороны объявили о создании совместной рабочей "группы по борьбе с цветными революциями". Кроме того, тогда Сербия передала России записи организованного Кара-Мурзой семинара российских муниципальных депутатов в Белграде.

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