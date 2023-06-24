В Сербии десятки тысяч вновь вышли на протест против насилия

Десятки тысяч человек вновь протестовали в Белграде и других городах Сербии. После двух массовых расстрелов в мае, оппозиция требует отставки президента Вучича, глав МВД и разведки, а также борьбы с пропагандой насилия.

В столице Сербии Белграде в субботу, 24 июня, прошла очередная, уже восьмая по счету акция протеста против высокого уровня насилия в обществе. Демонстранты перекрыли одну из главных улиц города, передает агентство dpa.

Протестующие требовали отставки президента Александара Вучича, главы МВД Бранислава Гашича и руководителя разведывательного Агентства безопасности и информирования Александра Вулина. Среди требований также было закрытие провластных таблоидов и телеканалов из-за пропаганды ими ненависти, в том числе к политическим противникам Вучича.

Многотысячные демонстрации с теми же лозунгами также прошли в нескольких других городах страны, в том числе в крупных - Нови-Саде, Крагуеваце и Нише. Акции были организованы оппозиционными партиями - как либеральными, так и левого толка, а также несколькими общественными движениями.

Стрельба в мае унесла в Сербии почти 20 жизней

Причиной продолжающихся протестов стали два массовых расстрела в мае. Подросток 3 мая устроил стрельбу в школе в Белграде. На следующий вечер 21-летний мужчина открыл огонь из движущегося автомобиля по прохожим в 60 км к югу от столицы Сербии. В результате двух трагедий погибли 18 человек, примерно столько же получили ранения.

После этого Вучич пообещал "разоружить" Сербию с помощью амбициозного плана, который позволит бороться с законным и незаконным оборотом огнестрельного оружия. Протесты оппозиции президент называет "политическим трюком" и утверждает, что их якобы организовали иностранные силы.

По данным исследовательской группы Small Arms Survey, в Сербии самый высокий уровень владения оружием в Европе: примерно 39 из 100 человек имеют огнестрельное оружие.