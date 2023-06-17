Десятки тысяч человек протестовали против насилия в Сербии

Десятки тысяч человек вновь протестуют в Белграде и других крупнейших городах Сербии. После двух массовых расстрелов в мае, оппозиция требует отставки глав МВД и разведки, а также борьбы с пропагандой насилия.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Белграда в субботу, 17 июня, чтобы выразить протест против высокого уровня насилия в обществе. Многотысячные акции протеста прошли также в трех других крупнейших городах Сербии - Нови-Саде, Крагуеваце и Нише. Это уже седьмая крупная акция с тех пор, как в начале мая почти два десятка человек погибли в результате двух массовых расстрелов.

Протестующие вновь потребовали отставки президента страны Александара Вучича, главы МВД Бранислава Гашича и руководителя разведывательного Агентства безопасности и информирования Александра Вулина. Среди требований также было закрытие провластных таблоидов и телеканалов из-за пропаганды ими ненависти, в том числе к политическим противникам Вучича.

Акция была организована оппозиционными партиями - как левыми, так и либеральными, а также несколькими общественными движениями. Организаторы заявили, что если их требования не будут выполнены, следующие митинги пройдут еще в 10 городах страны. Вучич назвал протесты "политическим трюком" и повторил свои заявления о том, что их якобы организовали иностранные силы.

Как отмечает агентство AFP, нынешние митинги - крупнейшие в Сербии с тех пор, как более 20 лет назад массовые демонстрации спровоцировали падение режима Милошевича.

Стрельба в мае унесла в Сербии десятки жизней

3 мая подросток устроил стрельбу в школе в Белграде. На следующий день, вечером 4 мая, 21-летний мужчина открыл огонь из движущегося автомобиля по прохожим в 60 км к югу от столицы Сербии. В результате этих двух терактов, по последним данным, погибли 18 человек, примерно только же получили ранения.

После этого Вучич пообещал "разоружить" Сербию с помощью амбициозного плана, который позволит бороться с законным и незаконным оборотом огнестрельного оружия. По данным исследовательской группы Small Arms Survey, в Сербии самый высокий уровень владения оружием в Европе: примерно 39 из 100 человек имеют огнестрельное оружие.

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