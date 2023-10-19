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США ввели новые санкции за поддержку военных программ Ирана

Анастасия Аринушкина
19 октября 2023 г.

Санкции вводятся за содействие разработке ракет и беспилотников в Иране. Под ограничения попали 20 юридических и физических лиц, а также одно судно.

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Минфин США (фото из архива)
Фото: Celal Gunes/AA/picture alliance

Вашингтон ввел санкции против 11 физических лиц, восьми юридических лиц и одного судна за способствование "дестабилизирующим" программам Ирана по разработке баллистических ракет и БПЛА. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Министерством финансов США в среду, 18 октября.

Указанные лица, которые находятся в Иране, Гонконге, Китае и Венесуэле, оказывали материальную поддержку Корпусу стражей исламской революции Ирана, а также иранскому министерству обороны в производстве и распространении ракет и БПЛА, говорится в документе. Их активы в США будут заблокированы.

Ограничения вводятся в связи с истечением 18 октября срока действия санкций в отношении Ирана из-за нарушения ядерного соглашения. "Несмотря на истечение срока действия резолюции Совбеза ООН 2231, США сохраняют твердое намерение противостоять угрозе, которую представляют собой закупки, разработки и распространение Ираном ракет, БПЛА и других видов военного оружия", - отмечается в документе.

ЕС продлил санкции против Ирана

17 октября ЕС объявил о продлении санкций против Ирана из-за ядерной сделки. В Евросоюзе по-прежнему будут подвергаться штрафным мерам иранские физические и юридические лица, причастные к ядерной и ракетной программам Исламской республики.

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