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Сооснователь группы IBS Анатолий Карачинский (фото из архива)
Анатолий Карачинский (фото из архива)Фото: Valery Sharifulin/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаСША

США впервые сняли санкции с крупного российского бизнесмена

Жан Рофе
2 ч. назад

Из черного списка Минфина США исключен основатель группы IBS Анатолий Карачинский, который ранее попал под санкции как член наблюдательного совета банка "Открытие".

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Министерство финансов США исключило из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 19 мая.

Причины такого решения Минфин не пояснил. Это первый с начала войны в Украине случай снятия санкций с крупного российского бизнесмена.

Бизнесмен попал под санкции США год назад

Карачинский был включен в санкционный список Минфина США в апреле 2022 года как член наблюдательного совета банка "Открытие". Спустя несколько дней он и еще несколько членов совета сложили с себя полномочия. Кроме того, после попадания под санкции бизнесмен вышел из совета директоров IBS и продал свои акции менеджменту.

В 2021 году Карачинский с состоянием в 800 миллионов долларов занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находится под санкциями Украины, другие страны ограничений против Карачинского не вводили.

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