США впервые сняли санкции с крупного российского бизнесмена

Из черного списка Минфина США исключен основатель группы IBS Анатолий Карачинский, который ранее попал под санкции как член наблюдательного совета банка "Открытие".

Министерство финансов США исключило из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 19 мая.

Причины такого решения Минфин не пояснил. Это первый с начала войны в Украине случай снятия санкций с крупного российского бизнесмена.

Бизнесмен попал под санкции США год назад

Карачинский был включен в санкционный список Минфина США в апреле 2022 года как член наблюдательного совета банка "Открытие". Спустя несколько дней он и еще несколько членов совета сложили с себя полномочия. Кроме того, после попадания под санкции бизнесмен вышел из совета директоров IBS и продал свои акции менеджменту.

В 2021 году Карачинский с состоянием в 800 миллионов долларов занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находится под санкциями Украины, другие страны ограничений против Карачинского не вводили.

Смотрите также: