США впервые сняли санкции с крупного российского бизнесмена

Карачинский был включен в санкционный список Минфина США в апреле 2022 года как член наблюдательного совета банка "Открытие". Спустя несколько дней он и еще несколько членов совета сложили с себя полномочия. Кроме того, после попадания под санкции бизнесмен вышел из совета директоров IBS и продал свои акции менеджменту.
В 2021 году Карачинский с состоянием в 800 миллионов долларов занимал 149 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Он находится под санкциями Украины, другие страны ограничений против Карачинского не вводили.