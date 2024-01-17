США вернули хуситов в список террористических организаций

Вашингтон включил хуситов в список террористов в ответ на многократные нападения йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море. Оно вступит в силу через 30 дней.

Администрация президента США Джо Байдена вернула йеменских хуситов в список глобально действующих террористических организаций. Такое решение принято в ответ на непрекращающиеся атаки йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море, говорится в сообщении Белого дома, распространенном в среду, 17 января. "Эти нападения являются ярким примером терроризма, нарушения международного права, серьезной угрозой для жизни людей и мировой торговли - и они ставят под угрозу предоставление гуманитарной помощи", - заявил высокопоставленный представитель администрации США в Вашингтоне. Это означает введение более жестких санкций против хуситов.

При классификации терроризма США различают "террористов, действующих во всем мире" (Specially Designated Global Terrorists) и "иностранные террористические организации" (Foreign Terrorist Organizations). От попадания в один из списков зависит объем санкций.

Решение США вступит в силу через 30 дней

Незадолго до окончания срока полномочий бывшего президента США Дональда Трампа в 2021 году его госсекретарь Майк Помпео приказал внести хуситов в оба списка. Вскоре после этого преемник Помпео, госсекретарь США Энтони Блинкен частично отменил это решение. Организация "Ансар Алла", объединяющая йеменских хуситов, была исключена из списка действующих во всем мире террористических организаций, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи в Йемен.

Решение США о внесении хуситов в оба списка вступит в силу через 30 дней, сообщили в Вашингтоне. За это время власти США намерены выработать совместно с ООН и международными организациями правила по оказанию гуманитарной помощи - поставкам продовольствия, медикаментов и топлива в порты Йемена, чтобы свести к минимуму последствия санкций для жителей страны. В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Большая часть населения живет на территориях, контролируемых хуситами. По данным ООН, миллионы людей страдают от голода.

ЕС не планирует вносить хуситов в список террористов

В отличие от США, Евросоюз пока не планирует признавать хуситов террористической организацией. Отвечая в среду на вопрос агентства dpa, представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что они уже находятся под санкциями ЕС и ООН с 2022 года.

После нападения исламистского движения ХАМАС на Израиль и последовавшей за ним войны в секторе Газа йеменские хуситы неоднократно нападали в Красном море на торговые суда, предположительно связанные с Израилем, а также обстреливали ракетами Израиль. Крупные судоходные компании все чаще избегают маршрута через Красное море, через который обычно проходит около десяти процентов мировой торговли. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли военный удар по объектам хуситов в Йемене.

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