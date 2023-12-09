США, Южная Корея и Япония усилят борьбу с кибератаками КНДР

Запущена новая трехсторонняя инициатива по предотвращению угроз со стороны Северной Кореи. Речь идет об усилении борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег и безответственными ракетными испытаниями.

США, Южная Корея и Япония согласовали пакет мер, чтобы эффективнее реагировать на угрозы, исходящие от Северной Кореи. "Мы запустили новые трехсторонние инициативы, чтобы противостоять вызовам из Северной Кореи - от киберпреступности и отмывания денег до безответственных космических испытаний и запусков баллистических ракет", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам в Сеуле в субботу, 9 декабря.

Салливан пообещал, что три государства продолжат "отстаивать мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива и свободу судоходства в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях ".

Со своей стороны начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен заявил на совместной пресс-конференции, что, по мнению трех государств, Северная Корея "должна выполнять обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН по денуклеаризации и запрету на военное сотрудничество, и три стороны будут укреплять сотрудничество, чтобы обеспечить строгое выполнение этих обязательств".

Сотрудничество КНДР и России

На встрече в Сеуле также обсуждалось военное сотрудничество Северной Кореи с Россией. "Углубление партнерства между двумя странами, по всей видимости, помогло Северной Корее успешно вывести на орбиту военный спутник-шпион в прошлом месяце после двух неудачных попыток ранее в этом году", - отметили советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии.

Между тем северокорейские государственные СМИ сообщили, что Пхеньян намерен и впредь запускать разведывательные спутники. "Космические исследования являются частью права на самооборону", - подчеркивается в сообщении.

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