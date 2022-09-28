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Накануне вторжения в Украину Россия провела учения с использованием ядерного оружияФото: imago images/Cover-Images
ПолитикаСША

США усилили наблюдение за ядерным оружием России

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

На Западе опасаются, что Путин в попытке перехватить инициативу в войне с Украиной применит тактическое ядерное оружие. При этом эксперты признают, что обнаружить переоснащение авиации для применения ТЯО невозможно.

https://www.dw.com/ru/ssa-usilili-nabludenie-za-adernym-oruziem-rossii/a-63262271

Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару по территории Украины, сообщило во вторник, 27 сентября, издание Politico со ссылкой на слова пяти действующих и бывших американских чиновников.

"Мы наблюдаем за этим более пристально", - цитирует издание слова одного из чиновников Белого дома, имеющего доступ к разведданным о ядерных силах России. По словам собеседника Politico, наблюдение ведется в воздухе, космосе и киберпространстве. При этом источники указали на сложности, связанные с тем, что Россия, очевидно, рассматривает возможность применения в Украине не стратегического, а тактического ядерного оружия (ТЯО).

Сложности с получением разведданных

Как пояснили собеседники Politico, большинство российских самолетов могут быть оснащены не только обычными ракетами, но и менее крупными тактическими ядерными боеприпасами, предназначенными для более прицельного использования на поле боя, чем стратегические, - такие, как межконтинентальные баллистические ракеты.

В случае со стратегическими ракетами есть ясные признаки того, что их ставят на боевое дежурство или готовят для проведения учений, но в случае с ТЯО это не так. "Это означает, что США могут так и не узнать, заменили ли российские войска обычные боеприпасы на атомные бомбы, если Путин и его командиры сами не захотят, чтобы мир узнал об этом заранее", - отметили собеседники Politico.

США и их союзники используют коммерческие спутники для наблюдения за российскими подразделениями на земле. На прошлой неделе разведывательные самолеты США неоднократно мониторили Калининградскую область, где Россия разместила в том числе и гиперзвуковые ракеты.

Угрозы Путина

После российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерной атаки или возникновения экзистенциальной угрозы для РФ. 21 сентября Путин в обращении к народу в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнув, что "это не блеф".

27 сентября в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины завершились "референдумы" о присоединении к России. Большинство проголосовавших, по утверждению пророссийских источников, поддержали включение их регионов в состав РФ.

За пять дней до этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что когда эти территории "будут приняты в Россию", их станут защищать вооруженные силы РФ, и армия сможет использовать "любое российское оружие, включая стратегическое ядерное".

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Статья Politico

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