США снимают с вооружения самую мощную ядерную бомбу B83-1

Снимая с вооружения бомбу B83-1, министерство обороны США пояснило, что возможности ее применения ограничены, а расходы на обслуживание велики.

В министерстве обороны США решили снять с вооружения термоядерную бомбу B83-1 - последний мегатонный боеприпас в ядерном арсенале страны. Об этом сообщается в опубликованной в четверг, 27 октября, национальной стратегии безопасности .

Пентагон пояснил, что возможности применения B83-1 мощностью около 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте с течением времени сокращаются, а ее обслуживание требует все больше средств. Бомба B83-1 находилась на вооружении с 1983 года, ее разработали в Ливерморской лаборатории при университете Калифорнии. Всего в США успели произвести 650 таких бомб. Одна из задач новой национальной стратегии Вашингтона - снизить роль ядерного оружия в обороне страны.

Что известно о стратегии безопасности США

В настоящее время Пентагон видит в Китае "наиболее серьезный вызов национальной безопасности США" и "стратегического конкурента", а Россию продолжает считать "острой угрозой". "В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия - это прямая и острая угроза нашим интересам и ценностям", - отметил министр обороны США Ллойд Остин. Штаты на несколько месяцев раньше отправят на базы НАТО в Европе модернизированные термоядерные бомбы B61-12. Альянс проводит учения на фоне угроз ядерного удара со стороны России.

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