США сбили выпущенную по их эсминцу ракету хуситов из Йемена

Хуситы выпустили из Йемена крылатую ракету по американскому эсминцу USS Laboon в южной части Красного моря. Ракета была сбита.

Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эскадренному миноносцу ВМС США из контролируемого хуситами района Йемена, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник, 15 января.

"14 января примерно в 16.45 (время столицы Йемена Саны) противокорабельная крылатая ракеты была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по эсминцу USS Laboon (DDG58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды", - говорится в сообщении американского командования в соцсети X.

О разрушениях и травмах не сообщалось, добавили в CENTCOM.

Обострение ситуации вокруг Йемена

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с ноября 2023 года регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море. Группировка назвала свои действия протестом против военных операций Израиля в секторе Газа и пообещала атаковать все корабли, связанные с Израилем. При этом мишенями хуситов становятся не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Среди целей Минобороны Соединенных Штатов назвало радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.

Спустя сутки позиции хуситов в Йемене стали объектами новой атаки со стороны США. В Пентагоне уточнили, что целью была радарная установка, используемая хуситами. Удар был произведен крылатыми ракетами Tomahawk и должен "снизить способность хуситов атаковать морские суда", отметили в американском Минобороны.

Президент США Джо Байден предупредил, что может отдать приказ о нанесении новых ударов, если хуситы не прекратят нападения на суда в Красном море.

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