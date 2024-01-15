США сбили выпущенную по их эсминцу ракету хуситов из Йемена

США сбили выпущенную по их эсминцу ракету хуситов из Йемена15 января 2024 г.
Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эскадренному миноносцу ВМС США из контролируемого хуситами района Йемена, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник, 15 января.
"14 января примерно в 16.45 (время столицы Йемена Саны) противокорабельная крылатая ракеты была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по эсминцу USS Laboon (DDG58), действовавшему в южной части Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды", - говорится в сообщении американского командования в соцсети X.
О разрушениях и травмах не сообщалось, добавили в CENTCOM.
Обострение ситуации вокруг Йемена
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с ноября 2023 года регулярно атакуют беспилотными летательными аппаратами и ракетами коммерческие суда в Красном море. Группировка назвала свои действия протестом против военных операций Израиля в секторе Газа и пообещала атаковать все корабли, связанные с Израилем. При этом мишенями хуситов становятся не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран.
В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Среди целей Минобороны Соединенных Штатов назвало радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.
Спустя сутки позиции хуситов в Йемене стали объектами новой атаки со стороны США. В Пентагоне уточнили, что целью была радарная установка, используемая хуситами. Удар был произведен крылатыми ракетами Tomahawk и должен "снизить способность хуситов атаковать морские суда", отметили в американском Минобороны.
Президент США Джо Байден предупредил, что может отдать приказ о нанесении новых ударов, если хуситы не прекратят нападения на суда в Красном море.
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