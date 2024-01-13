Хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью

Йеменские повстанцы ошибочно нанесли ракетный удар по танкеру под флагом Панамы, перевозившему российскую нефть. Ракета упала примерно в 500 метрах от судна. Жертв и разрушений нет.

Йеменские хуситы по ошибке нанесли ракетный удар по танкеру под флагом Панамы, перевозившему российскую нефть. Об этом пишет в субботу, 13 января, агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами безопасности морских перевозок.

Информационный центр морских торговых операций Великобритании сообщил, что получил от капитана танкера уведомление о падении ракеты примерно в 400-500 метров от судна, находившегося в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

"Это был уже второй танкер с российской нефтью, который по ошибке атаковали хуситы", - цитирует Reuters сообщение Ambrey. Где и когда произошел первый инцидент, агентство не уточняет.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с ноября прошлого года постоянно атакуют дронами и ракетами западные коммерческие суда в Красном море. Группировка назвала свои действия протестом против военных операций Израиля в секторе Газа и пообещала атаковать все корабли, связанные с Израилем. При этом мишенями хуситов становятся не только военные корабли, но и торговые суда из разных стран.

Байден пообещал продолжить удары по позициям хуситов

В ночь на 12 января, США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Среди целей Минобороны США назвало радарные установки, склады и площадки для запуска беспилотников и ракет и командные центры хуситов.

Спустя сутки позиции хуситов в Йемене стали объектами новой атаки со стороны США. В Пентагоне уточнили, что целью была радарная установка, используемая хуситами. Удар был произведен крылатыми ракетами Tomahawk и должен "снизить способность хуситов атаковать морские суда", отметили в американском Минобороны.

Президент США Джо Байден предупредил, что может отдать приказ о нанесении новых ударов, если хуситы не прекратят нападения на суда в Красном море.

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