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США разрешили продажу лабораторного мяса

Сергей Ромашенко
11 мин. назад

Две американские компании получили право на производство мяса в лабораторных условиях. В самих компаниях это событие назвали сбывшейся мечтой и началом новой эры.

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Мясо, вырщенное в лабораторных условиях
Фото: Firn/Zoonar/picture alliance

В Соединенных Штатах разрешена продажа мяса, произведенного в лабораторных условиях. Министерство сельского хозяйства США дала обеим фирмам Upside Foods и Good Meat окончательное разрешение на производство так называемого культивированного мяса, сообщили обе компании в среду, 21 июня.

В результате США стали второй после Сингапура страной, где разрешена продажа лабораторного мяса. Руководство Upside Foods назвало это "сбывшейся мечтой" и "началом новой эры".

Культивированное мясо для дорогих ресторанов

Обе американские компании занимаются культивированием куриного мяса. Оно добывается из пробы животных клеток, которые откармливаются и выращиваются в стальных контейнерах.

И Upside Foods, и Good Meat намерены первоначально поставлять лабораторное мясо в дорогие рестораны. После наращивания объемов производства, такое мясо предполагается поставлять и в продовольственные магазины.

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