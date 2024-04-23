США расширили санкции против Ирана из-за кибератак

Минфин США внес в санкционный список четыре физических лица и две компании из Ирана за кибератаки на американские компании и госучреждения. Минюст США и ФБР выдвинули обвинения против этих же четырех иранцев.

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана. Согласно сообщению министерства финансов в Вашингтоне , опубликованному во вторник, 23 апреля, в санкционный список добавлены четыре физических лица и две компании за "участие во вредоносной кибердеятельности" по заданию иранской армии.

Кибератаки были направлены против более десятка американских компаний и органов власти и осуществлялись по заказу киберкомандования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), указывает Минфин США.

Помимо санкций в отношении четырех иранцев, министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявили им официальные обвинения во вредоносной кибердеятельности, направленной против американских организаций, говорится в сообщении Минюста .

На прошлой неделе США и Великобритания ввели новые масштабные санкции против Тегерана в ответ на авиаудар по Израилю. Под санкциями оказались иранская программа по производству беспилотников и ракет, министерство обороны в Тегеране и КСИР.