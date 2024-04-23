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США расширили санкции против Ирана из-за кибератак

Евгений Жуков
24 апреля 2024 г.

Минфин США внес в санкционный список четыре физических лица и две компании из Ирана за кибератаки на американские компании и госучреждения. Минюст США и ФБР выдвинули обвинения против этих же четырех иранцев.

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Столица Ирана Тегеран (фото из архива)
Столица Ирана Тегеран (фото из архива)Фото: picture-alliance/ dpa

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана. Согласно сообщению министерства финансов в Вашингтоне, опубликованному во вторник, 23 апреля, в санкционный список добавлены четыре физических лица и две компании за "участие во вредоносной кибердеятельности" по заданию иранской армии.

Кибератаки были направлены против более десятка американских компаний и органов власти и осуществлялись по заказу киберкомандования иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), указывает Минфин США.

Помимо санкций в отношении четырех иранцев, министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявили им официальные обвинения во вредоносной кибердеятельности, направленной против американских организаций, говорится в сообщении Минюста.

На прошлой неделе США и Великобритания ввели новые масштабные санкции против Тегерана в ответ на авиаудар по Израилю. Под санкциями оказались иранская программа по производству беспилотников и ракет, министерство обороны в Тегеране и КСИР.

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