США и Великобритания ввели новые санкции против Ирана

В ответ на масштабный удар Ирана по Израилю Вашингтон и Лондон ввели санкции против производителей ударных дронов Shahed и ракет. Кроме того, в черном списке оказались иранские металлургические компании.

США и Великобритания ввели новые масштабные санкции в отношении Ирана в ответ на его авиаудар по Израилю. Под санкциями оказались иранская программа по производству беспилотников и ракет, министерство обороны в Тегеране и Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявили в четверг, 18 апреля, президент США Джо Байден и министерство финансов страны.

Соединенные Штаты привлекают Иран к ответственности за атаку на Израиль, отметил Байден. "Как я обсуждал с коллегами по G7 на утро после атаки, мы полны решимости действовать сообща, чтобы усилить экономическое давление на Иран", - подчеркнул он. По словам американского президента, дополнительные санкции против военных программ Ирана уже ввели или введут союзники и партнеры США.

Производители дронов, металлургические и автомобилестроительная компании

Минфин США указал, что новые штрафные меры распространяются на тех, кто причастен к производству ударных беспилотников Shahed, которые использовались для первого прямого нападения на Израиль с территории Ирана. Речь идет о 16 физических лицах и двух организациях, обеспечивающих производство иранских дронов, отметило ведомство.

Кроме того, в черный список внесены пять предприятий иранской сталелитейной промышленности и одна автомобилестроительная компания, поддерживая Корпус стражей исламской революции, указывается далее. "Металлургический сектор Ирана генерирует доход, эквивалентный нескольким миллиардам долларов в год, большая часть которого приходится на экспорт стали", - заявили в Вашингтоне.

В свою очередь правительство Великобритании заявило, что санкции Лондона и Вашингтона направлены на участников иранской промышленности по производству беспилотников и ракет. В Лондоне указали, что штрафные меры направлены "против нескольких иранских военных организаций, физических и юридических лиц, участвующих в производстве иранских БПЛА и баллистических ракет".

Салливан: цель - сдержать и ослабить военный потенциал Ирана

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан указал, что "новые санкции и другие меры продолжат постоянное давление на Иран с целью сдержать и ослабить его военный потенциал и эффективность, а также противостоять всему спектру его проблемного поведения".

Евросоюз также согласовал расширение санкций в отношении Ирана, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 16 апреля, после совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. По его словам, новые ограничения затронут экспорт вооружений из Ирана, в том числе поставки Исламской Республикой дронов в Россию, которая ведет войну против Украины.

Удар Ирана по Израилю

Введение новых санкций против Ирана со стороны ЕС и США связано с беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем подавляющее большинство - за пределами страны. Помимо западных стран Израилю помогли некоторые арабские государства. Кроме Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

17 апреля израильские СМИ сообщили, что Израиль определился с ответом на это нападение, однако еще не назначил срок для ответного удара.