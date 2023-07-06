США призвали РФ прекратить преследовать их БПЛА в Сирии

ВВС Соединенных Штатов сообщили о втором подобном инциденте за 24 часа и подчеркнули, что он поставил под угрозу безопасность всех задействованных воздушных судов.

Российские истребители снова пролетели в опасной близости от нескольких американских беспилотников в небе над Сирией, вынудив их совершать маневры и уклоняться, заявили в четверг, 6 июля, в Военно-воздушных силах США. Это второй такой случай за 24 часа.

"Мы призываем российские силы в Сирии прекратить это безрассудное поведение и придерживаться стандартов, ожидаемых от профессиональных военно-воздушных сил, чтобы мы могли снова сосредоточиться на окончательном разгроме "Исламского государства", - заявил генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич.

По словам официального представителя Центрального командования ВВС, полковника Майкла Эндрюса, "российское преследование, включая пролет истребителей Су-34 и Су-35 на близком расстоянии, а также запуск сигнальных ракет прямо в беспилотник MQ-9, продолжалось почти час".

США опубликовали видео маневров российского истребителя

Ранее ВВС США опубликовали видео инцидента, произошедшего в среду. На записи видно, как российский Су-35 приближается к американскому MQ-9 Reaper. Затем показано несколько парашютных сигнальных ракет, двигающихся по траектории полета дрона. Во втором инциденте "российский самолет сбросил сигнальные ракеты перед беспилотниками и пролетел в опасной близости, поставив под угрозу безопасность всех задействованных воздушных судов", - сказал Гринкевич.

Глава Центрального командования США, генерал армии Эрик Курилла, заявил, что нарушение Россией продолжающихся усилий по очистке воздушного пространства над Сирией "увеличивает риск эскалации или просчета".

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