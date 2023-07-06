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Российские самолеты преследовали беспилотники США над Сирией

Жан Рофе
12 мин. назад

По данным ВВС США, российские истребители в Сирии применили небезопасные маневры в отношении американских беспилотников, выполнявших миссию против исламистов.

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper (фото из архива)
Американский беспилотник MQ-9 Reaper (фото из архива)Фото: Isaac Brekken/Getty Images

Российские истребители в среду, 5 июля, пролетели в опасной близости от американских беспилотников в небе над Сирией, заставив их отклониться от маршрута, заявили Военно-воздушные силы США.

Центральное командование ВВС США опубликовало видеозапись, на которой видно, как российский Су-35 приближается к американскому MQ-9 Reaper. Затем показано несколько парашютных сигнальных ракет, двигающихся по траектории полета дрона.

"Во время выполнения тремя американскими беспилотниками MQ-9 миссии против "Исламского государства", три российских истребителя начали их преследовать", - говорится в заявлении генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Гринкевича. По его словам, российские самолеты сбросили несколько парашютных сигнальных ракет перед беспилотниками, а "один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и включил форсажную камеру, тем самым снизив способность оператора безопасно управлять летательным аппаратом".

Гринкевич назвал маневр российских истребителей против беспилотников "небезопасным и непрофессиональным",  призвав Москву "прекратить это безрассудное поведение".

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