США признали Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы

США признали одного из лидеров венесуэльской оппозиции, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, избранным президентом этой южноамериканской страны. Венесуэльский народ 28 июля отчетливо высказался, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во вторник, 19 ноября. "Демократия требует уважать волю избирателей", - подчеркнул глава Госдепартамента.

Сам Гонсалес выразил признательность позицией Вашингтона. Этот жест "отдает дань уважения переменам в нашей стране и гражданскому подвигу, который мы сообща совершили 28 июля", написал политик в сети микроблогов X.

Каракас критически отреагировал на слова главы дипломатии США. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль назвал своего американского коллегу "общепризнанным врагом Венесуэлы".

Спорные выборы президента Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Лояльный правительству страны избирком заявил о победе Николаса Мадуро, правящего страной на протяжении двух сроков с 2013 года, с результатом в 51,2 процента голосов. Международные наблюдатели не были допущены к выборам.

Оппозиция объявила о победе ее кандидата Эдмундо Гонсалеса, пользующегося поддержкой со стороны Соединенных Штатов. В стране прошли массовые протесты против спорных итогов выборов. В ходе акций погибли 28 человек, около 200 получили ранения, а более двух тысяч демонстрантов были арестованы.

Ордер на арест Гонсалеса

В начале сентября стало известно о выдаче в Венесуэле ордера на арест кандидата на высший государственный пост от оппозиции по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже. Через несколько дней Гонсалес улетел в Испанию и попросил там политическое убежище.

Евросоюз отказался признать официальные итоги голосования достоверными и призвал прекратить преследование оппозиции в Венесуэле. В конце октября ЕС присудил премию "За свободу мысли" лидерам венесуэльской оппозиции - Марии Корине Мачадо и ее соратнику Эдмундо Гонсалесу.