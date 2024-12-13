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США объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Александра Иванова
13 декабря 2024 г.

Запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты был успешно проведен на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, сообщил Пентагон.

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Гиперзвуковая ракета во время испытаний в США. Фото, предоставленное Петагоном
Гиперзвуковая ракета во время испытаний в СШАФото: U.S. Army/U.S. Navy

Успешный запуск гиперзвуковой ракеты без ядерного заряда был недавно произведен Армией США в сотрудничестве с ВМС с со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Такое заявление обнародовало министерство обороны США на своем сайте в четверг, 12 декабря.

"Это испытание стало продолжением нескольких летных испытаний, в ходе которых общий гиперзвуковой планер достиг гиперзвуковой скорости на целевых расстояниях, и оно демонстрирует, что мы можем передать этот потенциал в руки бойцов", - заявила министр Армии США Кристин Вормут.

Отмечается, что в этом году это уже второе успешное комплексное летное испытание системы All Up Round (AUR) и первое боевое испытание системы гиперзвукового оружия большой дальности с использованием центра управления батареей и пусковой установки Transporter Erector.

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