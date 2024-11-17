Индия заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

На необитаемом острове у восточного побережья Индии прошли испытания разработанной в этой стране гиперзвуковой ракеты с дальностью 1500 км. Министр обороны заявил о достижении "важного рубежа".

Власти Индии заявили об успешных испытаниях первой гиперзвуковой ракеты средней дальности. Министр обороны этой ядерной державы Раджнат Сингх в воскресенье, 17 ноября, назвал испытания "важным рубежом" и "историческим моментом".

Испытания прошли на необитаемом острове Абдул Калам, расположенном в Бенгальском заливе у побережья индийского штата Одиша, написал он в X. "Это значительное достижение поместило нашу страну в группу избранных наций, обладающих возможностями таких критически важных и передовых военных технологий", - добавил индийский министр.

Он также поздравил с "колоссальным достижением" научно-исследовательское подразделение Минобороны, вооруженные силы и индийскую промышленность.

Гиперзвуковым оружием владеют США, Китай и Россия

Индийская гиперзвуковая ракета обладает дальностью до 1500 км, пишет Reuters. Она может нести различные виды боеголовок. В отличие от обычных баллистических ракет, гиперзвуковые ракеты летают на малых высотах, быстрее достигают целей и имеют меньшую вероятность быть сбитыми современными системами ПВО, отмечает AFP.

Гиперзвуковым оружием в настоящее время обладают США, Китай и Россия. Об испытаниях таких ракет также заявляли власти Ирана и КНДР, а также йеменские хуситы, но нет информации о том, находятся ли они на вооружении их армий.

В последние годы Индия принимает масштабные меры по укреплению обороноспособности и расширяет сотрудничество в данной сфере с США, Японией и Австралией, а также Германией.