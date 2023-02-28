США направят 25 млн долларов странам Центральной Азии

Энтони Блинкен в Астане заверил Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в поддержке Соединенными Штатами их суверенитета.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в турне по Центральной Азии, пообещал странам региона поддержку в обеспечении их суверенитета на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Глава американской дипломатии во вторник, 28 февраля, в Астане объявил о дополнительной помощи в размере 25 млн долларов (23,6 млн евро) для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Блинкен заверил, что Вашингтон поддерживает "независимость и территориальную целостность" этих государств. В сентябре 2022 года США обещали выделение другого пакета средств, объем которого также должен был составить 25 млн евро.

Финансирование должно, в частности, пойти на создание новых рабочих мест в регионе.

"Очень осторожное" сближение с США

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан воздержались 23 февраля при голосовании по резолюции Генассамблеи ООН о необходимости скорейшего достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного" мира в Украине. Туркменистан не участвовал в голосовании.

Как передало агентство AFP со ссылкой на дипломата из одной из пяти стран, в сближении с Вашингтоном государства региона придерживаются "очень осторожного" подхода, чтобы "не провоцировать Россию дальше".

Переговоры в формате С5+1

В ходе турне с 28 февраля по 3 марта у Блинкена запланирован ряд встреч с высокопоставленными казахстанскими чиновниками в Астане. Кроме того, как указали в Госдепартаменте США, ожидались переговоры глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

Формат нацелен на укрепление экономического, энергетического, экологического сотрудничества и взаимодействия в области безопасности между Вашингтоном и пятью государствами. Блинкен должен провести отдельные встречи с представителями правительств Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в интересах демократического развития региона.

Позднее глава американской дипломатии отправится в Ташкент, где встретится с представителями Узбекистана для дальнейшего развития партнерства по ряду двусторонних и региональных вопросов.

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