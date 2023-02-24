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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Burhan Ozbilici/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Блинкен: РФ воспользуется прекращением огня для новой атаки

Даниил Сотников
33 мин. назад

Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над незаконно захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак, считает глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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Члены Совета Безопасности ООН не должны заблуждаться в связи с предложениями "временного или безоговорочного прекращения огня" в Украине, поскольку Россия воспользуется таким шагом для восполнения сил и новой атаки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в пятницу, 24 февраля.

"Совет Безопасности не должен впасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий. Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над незаконно захваченной территорией и перевооружения своих сил для последующих атак", - сказал Блинкен, подчеркнув, что Совбез должен обеспечить "справедливый и прочный мир".

Такое "прекращение огня" уже случалось в 2015 году, напомнил Блинкен: "Смотрите, что случилось затем". Одновременные призывы стран к Украине и России прекратить боевые действия он назвал "ложным уравниванием". "В этой войне есть агрессор, а есть жертва. Россия воюет ради завоевания, Украина - за свободу. Россия прекратит воевать - войны больше не будет. Украина прекратит воевать - не будет Украины", - заключил Блинкен.

Вероятный ответ на "мирный план" Китая

Блинкен в своем выступлении не упомянул Китай, но, как отмечают мировые СМИ, его слова можно интерпретировать как ответ на "Мирный план" по Украине, предложенный КНР. Среди 12 пунктов плана, опубликованного 24 февраля министерством иностранных дел КНР, - "уважение суверенитета всех стран", "отказ от менталитета холодной войны", "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога" Москвы и Киева, а также "прекращение односторонних санкций".

В документе ни разу не используется слово "война" и не затрагиваются вопросы несогласия Украины с оккупацией ее территорий Россией. Никакие действия Москвы не подвергаются критике со стороны Пекина, который лишь указывает, что "суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены".

"Это не про мир, а про замораживание войны, проигрыш Украины, следующие этапы российского геноцида. Позиция Украины известна: отведение российских войск до границ 1991 года", - прокомментировал план Пекина советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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