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США нанесли удары более чем по 75 объектам ИГ в Сирии

Ася Миллер
8 декабря 2024 г.

Целью атаки стало предотвращение попыток "Исламского государства" воспользоваться текущей нестабильной ситуацией в Сирии после свержения режима Башара Асада, заявили в Центральном командовании США.

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Истребители F-15 ВВС США (архивное фото)
Истребители F-15 ВВС США (архивное фото)Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/ZUMA/picture alliance

После падения режима Башара Асада американские вооруженные силы в воскресенье, 8 декабря, нанесли удары более чем по 75 объектам "Исламского государства" (ИГ) в центральной части Сирии. Целью атаки стало предотвращение попыток ИГ воспользоваться текущей нестабильной ситуацией в стране, пояснили в Центральном командовании США (CENTCOM).

В операции были задействованы стратегические бомбардировщики B-52, истребители F-15 и штурмовики A-10. "Все группировки в Сирии должны понимать, что мы привлечем их к ответственности, если они будут сотрудничать с ИГ или поддерживать его любым способом", - приводятся в пресс-релизе CENTCOM слова его командующего Майкла Куриллы.

Ранее президент США Джо Байден назвал падение режима Асада в Сирии "фундаментальным актом справедливости" и одновременно "моментом риска". "ИГ попытается воспользоваться сложившейся ситуацией и заполнить образовавшийся вакуум. Мы этого не допустим", - заявил он в ходе выступления в Белом доме, добавив также, что часть группировок, лишивших власти Асада, в прошлом были связаны с терроризмом и нарушали права человека.

Захват повстанцами власти в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов. 8 декабря сирийские повстанцы объявили в эфире государственного телевидения, что они вступили в столицу страны Дамаск и свергли режим Башара Асада.

По данным МИД России, Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. Агентство ТАСС сообщило со ссылкой на собственные источники, что он вместе со своей семьей находится в Москве.

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