  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание Конгресса США
Здание Конгресса СШАФото: Samuel Corum/Getty Images
ПолитикаСША

США намерены лишить Китай статуса развивающейся страны

Сергей Куприков
1 ч. назад

США будут добиваться отмены режима преференций для Китая с тем, чтобы Пекин не получал помощь в международных организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны.

https://p.dw.com/p/4PLGP

Палата представителей США приняла в понедельник , 27 марта, законопроект,  согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях.  Законопроект под заголовком "КНР не развивающаяся страна" был одобрен единогласно 415 голосами, указывает издание The Hill.

Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться изменения статуса Китайской Народной Республики с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну во всех международных организациях, в которые входят как США, так и Китай" и при подписании любых международных соглашений, стороной которых являются США.

Одна из целей США - отменить режим преференций для Китая

Как полагают законодатели, вне зависимости от того, увенчаются ли эти попытки успехом, США следует добиваться того, чтобы Китай не пользовался "режимом преференций" и не получал "помощь в организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны". Предполагается, что власти США должны отчитываться перед Конгрессом об усилиях по реализации всех указанных мер.

По размерам экономика Китая уступает только американской, к Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сделать и с КНР, заявила один из авторов законопроекта Янг Ким.  Китай "злоупотребляет своим статусом развивающейся страны", получая "помощь в развитии и займы от международных организаций", отметила она.

Смотрите также:

Путь из КНР в Европу - какую роль сыграет Грузия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
external

Черногория: по уши в долгах перед Китаем (07.06.2021)

Черногория: по уши в долгах перед Китаем (07.06.2021)

Черногория взяла в долг у Китая миллиард евро - на строительство автомагистрали китайскими же фирмами. Обслуживать кредит страна не может. ЕС в помощи отказал. Китай может получить какой-нибудь объект инфраструктуры.
Экономика и бизнес7 июня 2021 г.02:12 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Мариуполе, фото из документального фильма "Дневник войны".

Amnesty: Россия лишила миллионы украинцев их базовых прав

Общество8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: Серый мужчина в темных очках и костюме. На плечах у него - два человечка, которые разговаривают друг с другом по мобильному телефону. Один говорит: "Нас могут прослушитвать". Второй ему отвечает: "Это вряд ли".

Разговор Пригожина и Ахмедова: кто виноват в утечке?

Разговор Пригожина и Ахмедова: кто виноват в утечке?

Политика16 ч. назад
Кадр из фильма

Геноцид глазами преступника. Переосмысление прошлого

Геноцид глазами преступника. Переосмысление прошлого

Культура17 ч. назад
Протестный плакат в Киеве, октябрь 2020 года

Ядерное оружие возвращается в РБ. Какими будут последствия?

Ядерное оружие возвращается в РБ. Какими будут последствия?

Политика14 ч. назад
Мюнхенский аэропорт, 27 марта 2023 года. Все рейсы отменены

Забастовка транспортников Германии: что нужно знать

Забастовка транспортников Германии: что нужно знать

Экономика и бизнес20 ч. назад
Пациенты больницы в Купянске

Как работали врачи в оккупированном Россией Купянске

Как работали врачи в оккупированном Россией Купянске

Конфликты27 марта 2023 г.
Разрушения в городе Киреевск Тульской области после взрыва беспилотника

Взрыв дрона под Тулой и другие события 396-го дня войны

Взрыв дрона под Тулой и другие события 396-го дня войны

Конфликты26 марта 2023 г.
На главную страницу