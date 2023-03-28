США намерены лишить Китай статуса развивающейся страны

США будут добиваться отмены режима преференций для Китая с тем, чтобы Пекин не получал помощь в международных организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны.

Палата представителей США приняла в понедельник , 27 марта, законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Законопроект под заголовком "КНР не развивающаяся страна" был одобрен единогласно 415 голосами, указывает издание The Hill.

Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться изменения статуса Китайской Народной Республики с развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким доходом или развитую страну во всех международных организациях, в которые входят как США, так и Китай" и при подписании любых международных соглашений, стороной которых являются США.

Одна из целей США - отменить режим преференций для Китая

Как полагают законодатели, вне зависимости от того, увенчаются ли эти попытки успехом, США следует добиваться того, чтобы Китай не пользовался "режимом преференций" и не получал "помощь в организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны". Предполагается, что власти США должны отчитываться перед Конгрессом об усилиях по реализации всех указанных мер.

По размерам экономика Китая уступает только американской, к Соединенным Штатам относятся как к развитой стране, то же самое следует сделать и с КНР, заявила один из авторов законопроекта Янг Ким. Китай "злоупотребляет своим статусом развивающейся страны", получая "помощь в развитии и займы от международных организаций", отметила она.

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