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США могут продать Турции истребители F-16

Виталий Кропман
1 ч. назад

По словам советника президента США по национальной безопасности, Джо Байден уверен, что получение Турцией истребителей отвечает национальным интересам как США, так и НАТО.

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Многоцелевой истребитель F-16
Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri via ABACA/picture alliance

Президент США Джо Байден намерен добиться продажи Турции истребителей F-16. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник, 11 июля, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден уверен, что получение Турцией истребителей отвечает национальным интересам как США, так и НАТО. "Он намерен продвигаться вперед в осуществлении этой передачи в консультации с Конгрессом", - цитирует  Салливана агентство dpa.

На пресс-конференции, состоявшейся перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, советнику Байдена был задан вопрос, является ли модернизация турецкого парка F-16, которой добиваются США, услугой за снятие блокады президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении вступления Швеции в НАТО. В прошлом правительство США отрицало наличие такой связи, однако сам Байден дважды связывал эти два вопроса. По словам Салливана, президент США никогда не выдвигал условий для предполагаемой продажи.

Для проведения сделки правительство США должно официально проинформировать Конгресс  о продаже оружия. Законодатели имеют возможность заблокировать сделку. Ряд конгрессменов ранее недвусмысленно давали понять, что хотят предотвратить продажу истребителей, если Турция продолжит блокировать вступление Швеции в НАТО. Теперь, когда Эрдоган отказалсяот своей позиции по поводу присоединения Стокгольма к альянсу, сделка по продаже оружия, вероятно, может состояться в ближайшее время.

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