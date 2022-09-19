  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Американский инженер Марк Фрерихс (фото из архива)
Марк Фрерихс (фото из архива)Фото: Courtesy Charlene Cakora/Chicago Tribune/TNS/picture alliance
ПолитикаСША

США и "Талибан" обменялись пленными

Жан Рофе
1 ч. назад

Высокопоставленный член "Талибана" Башир Нурзай, который около 17 лет находился в тюрьме в США, был отпущен американскими властями в обмен на освобождение похищенного талибами американского инженера Марка Фрерихса.

https://www.dw.com/ru/ssa-i-taliban-obmenalis-plennymi/a-63173758

"Талибан" в понедельник, 19 сентября, передал Соединенным Штатам американского инженера Марка Фрерихса в обмен на высокопоставленного участника исламистского радикального движения Хаджи Башира Нурзая. "Сегодня в аэропорту Кабула Марк Фрерихс был передан США, а Хаджи Башир был передан нам", - сообщил на пресс-конференции в столице Афганистана исполняющий обязанности министра иностранных дел в правительстве талибов Амир Хан Муттаки.

По словам Муттаки, обмен состоялся "после длительных переговоров". Спустя несколько часов после заявления "Талибана" семья Фрерихса подтвердила его освобождение.

Марк Фрерихс, ветеран военно-морских сил США, который более десяти лет работал инженером-консультантом и часто бывал в Афганистане, пропал в этой стране в феврале 2020 года. Как предполагается, его похитила сеть Хаккани, связанная с талибами. Вашингтон настаивал на освобождении Фрерихса, в том числе после захвата талибами власти в Афганистане в августе 2021 года, когда США вывели из страны основную часть своих войск.

Сестра Фрерихса Шарлин Какора поблагодарила американские власти, в том числе президента Джо Байдена, за усилия по возвращению брата. По словам высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден в понедельник утром лично позвонил семье Фрерихса, чтобы поделиться новостями об освобождении.

Афганский наркобарон отпущен на свободу

Фрерихса обменяли на Хаджи Башира Нурзая, завербованного в 2001 году американцами в качестве агента. Нурзай был арестован в США в 2005 году за попытку контрабанды героина на сумму более 50 миллионов долларов. В 2009 году его приговорили к пожизненному заключению. Тюремное заключение Нурзай отбывал в американской тюрьме в Гуантанамо.

Выступая на пресс-конференции в одной из гостиниц Кабула вместе с Муттаки Нурзай заявил: "Я горжусь тем, что нахожусь в столице своей страны среди своих братьев".

Официальный представитель политического офиса "Талибана" в Дохе Мохаммад Наим опубликовал в Twitter фотографию Нурзая после его возвращения в Кабул.

Смотрите также:

До чего талибы довели Афганистан

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Радикальный ислам, запреты и террор: можно ли остановить нарушения прав человека в Афганистане?

Радикальный ислам, запреты и террор: можно ли остановить нарушения прав человека в Афганистане?

Летом 2021 года талибы захватили Кабул. Афганистан, лишенный международной помощи, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Талибы грубо нарушают права человека и хотят принудить афганцев жить по законам шариата. ООН и страны Запада шокированы положением людей в Афганистане, но что может сделать мировое сообщество? На вопросы DW ответил представитель Верховного комиссара ООН по правам человека.
Политика
27 января 2022 г.
26:01 мин.
external

Опиум и марихуана: как выживают афганские крестьяне (23.11.2021)

Опиум и марихуана: как выживают афганские крестьяне (23.11.2021)

После прихода к власти в Афганистане в августе, талибы пообещали сделать страну свободной от наркотиков. Но в стране и дальше выращивают опийный мак. Для многих фермеров это – единственная возможность выжить. Афганистан остается ведущим производителем опиума в мире.
Общество
23 ноября 2021 г.
03:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг в Лубмине 19 сентября 2022 года

В Лубмине начинается строительство терминала по приему СПГ

Политика
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Йозеф Шустер

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Глава совета евреев в ФРГ об антисемитизме на documenta

Общество
7 ч. назад
Пограничный переход в Нарве

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Четыре страны ЕС закрыли въезд российским туристам

Конфликты
12 ч. назад
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

В Киеве не видят смысла во встрече Зеленского с Путиным

Политика
22 ч. назад
У мужчины на спине прикреплен лист бумаги6 на котором написано "иностранный агент"

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Против кого направлены поправки в закон РФ об "иноагентах"?

Правовые основы государства
18 сентября 2022 г.
Geofaktor Podcast Teaser

Как живет освобожденная Харьковская область

Как живет освобожденная Харьковская область

Политика
17 сентября 2022 г.
Screenshot I DW Gerspräch mit Igor Guberman, ein russischer Schriftsteller

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Поэт Игорь Губерман: Путин - в чистом виде "пахан"

Политика
17 сентября 2022 г.
На главную страницу