Споры вокруг ЗАЭС и другие события 497-го дня войны

Владимир Зеленский, МАГАТЭ и Дмитрий Песков спорили из-за "взрывчатки", якобы заложенной на Запорожской АЭС. В Великобритании считают, что Россия утратила половину боевого потенциала.

На 497-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 5 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Опасения из-за "взрывчатки" на Запорожской АЭС

Вечером 4 июля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном предупредил о подготовке россиянами "опасных провокаций" на Запорожской атомной электростанции. В вечернем обращении он даже упомянул "предметы, похожие на взрывчатку" на крыше энергоблоков.

А 5 июля в нагнетании ситуации с Запорожской АЭС Россию обвинила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, пока не ясно, что делает Россия - собирается запугать возможностью совершения теракта или осуществить его, однако "оба сценария являются для РФ инструментом достижения военных целей". По словам Маляр, Россия "способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие". Чтобы подготовиться к этому в четырех украинских регионах - Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях - уже несколько дней продолжаются обучение экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС, указала Маляр.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые, по словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, внимательно следят за ситуацией, взрывчатки на АЭС не обнаружили. "В ходе наших последних инспекций мы не зафиксировали каких-либо признаков минирования, однако мы по-прежнему сохраняем бдительность", - указал он журналистам в Токио.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав ситуацию вокруг ЗАЭС напряженной, обвинил уже украинские власти в угрозе диверсии.

Россия вновь нанесла удар "Шахедами"

По информации Генштаба ВСУ, минувшей ночью российские силы атаковали территорию Украины пятью иранскими ударными БпЛА типа Shahed, два из них были уничтожены украинской ПВО.

За сутки россияне нанесли 48 авиационных ударов и совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам Украины, отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook. "Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло около 30 боевых столкновений", - заявил украинский Генштаб.

Украинские силы, среди прочего, продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где "закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", отмечается далее.

Поставленный Россией "мэр" оккупированного города Волноваха в Донецкой области Константин Зинченко сообщил о том, что администрация города подверглась обстрелу. "Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания", - сказал Зинченко РИА "Новости". Информации о пострадавших нет.

Китай пытается удержать РФ от ядерного удара и наладить отношения с Европой

Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных западных и китайских чиновников. Это якобы произошло во время государственного визита лидера КНР в Москву в марте. Демонстрируя попытки сдержать Россию от использования ядерного оружия, Китай восстанавливает испорченные отношения с Европой, заметил один из источников.

В Кремле опровергли данные Financial Times. "Я не могу этого подтвердить. Я могу лишь сказать, что по итогам этого важного визита председателя Си в Москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Россия в год может произвести менее 10 процентов от числа уже потерянных танков

В ходе войны против Украины российская армия утратила половину своей боеспособности, при этом главный удар контрнаступления ВСУ еще впереди, заявил командующий вооруженными силами Великобритании Тони Радакин. Он отметил, что Россия потеряла уже около 2500 танков (при том, что может производить в лучшем случае 200 танков в год) и использовала 10 миллионов артиллерийских снарядов (производя не более 1 миллиона снарядов в год).

Одновременно британский адмирал отверг предположения о слишком медленном ходе украинского наступления, пишет Financial Times. По его словам, военная стратегия Киева, направленная на истощение сил противника, растяжение фронта и нанесение ударов, постепенно целенаправленно разрушает российские оборонительные рубежи.

К похвалам ВСУ присоединился и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Выступая на брифинге вместе с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, он заявил, что Украина "пока действует очень четко и хорошо организованно", цитирует его слова CNN. Шольц отметил, что он и не ожидал изменения ситуации в одночасье, подчеркнув, что украинские силы обороны "очень целенаправленно" планировали свои операции.

Германия же продолжает помощь Украине: в ФРГ прошли обучение уже 5000 украинских военнослужащих, сообщил агентству AFP представитель бундесвера. В нынешнем году тренировки может пройти аналогичное число военных ВСУ. Берлин "тесно и очень гибко" координирует их подготовку с Киевом, добавили в бундесвере. Помимо обучения обращению с тяжелым вооружением, существуют также курсы для снайперов и младшего офицерского состава.

Совет НАТО-Украина начнет работу 12 июля

Североатлантический альянс подтвердил, во-первых, что появится Совет НАТО-Украина, и, во-вторых, что его первое заседание состоится 12 июля - на второй день саммита глав государств и правительств альянса. Соответствующее мероприятие уже появилось в официальной повестке дня саммита. Совет Украина-НАТО должен прийти на смену Комиссии НАТО-Украина на уровне министров обороны.

Власти Украины, однако, относятся к этому формату с осторожностью. "Учредить в Вильнюсе Совет Украина-НАТО без решительного шага к членству, все равно что предоставить танк без пушки. НАТО нужна Украина, как государство-член Альянса, а не просто привилегированный партнер", - заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина настаивает на полномасштабном членстве страны в НАТО, реалистичный сценарий которого должен появиться уже на нынешнем саммите, отвергая различные "гибридные варианты". В частности, по словам замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы, Киев не согласится на вступление в НАТО без применения статьи 5 Устава альянса, которая определяет вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО как нападение на всех.

"Мы действительно говорим, что лучшая гарантия безопасности для Украины - статья 5. Вот и все. Поэтому любые эрзац-варианты, какие-то гибридные варианты нам не нужны. Нам не нужны какие-либо спекуляции относительно какого-либо возможного статуса", - заявил он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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