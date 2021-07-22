 Спортсмены из России получили еще 6 медалей на Олимпиаде в Токио | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2021

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Россия

Спортсмены из России получили еще 6 медалей на Олимпиаде в Токио

Пловец Евгений Рылов и стрелок Виталина Бацарашкина получили уже второе олимпийское "золото" на Играх в Японии. А гребля, стрельба из лука и фехтование принесли спортсменам из РФ 3 серебряные медали.

Пловец Евгений Рылов держит золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио

Евгений Рылов держит золотую медаль Игр в Токио

Российские спортсмены за очередной соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио получили еще 6 медалей. Золотые награды в пятницу, 30 июля, достались Евгению Рылову, ставшему лучшим в финальном заплыве на 200 метров на спине, а также Виталине Бацарашкиной, выигравшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров. В рамках Игр в столице Японии как Рылов, так и Бацарашкина уже завоевали по одной золотой и одной серебряной медали.

Обладателями олимпийского "серебра" стали Анна Пракатень в соревновании по академической гребле среди одиночниц, Елена Осипова в стрельбе из лука, а также фехтовальщики Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос в командном турнире на шпагах. А дзюдоист Тамерлан Башаев получил бронзовую медаль в весовой категории свыше 100 кг.

Россия - на четвертом месте в неофициальном медальном зачете

Таким образом, российские олимпийцы занимают четвертое место в неофициальном медальном зачете, в ее активе 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. В тройку лучших на момент публикации входят Китай (19-10-11), Япония (17-4-7) и США (14-16-11). Германия (3-4-9) находится на десятой позиции.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Национальный олимпийский комитет России отправил на Игры 328 спортсменов. В свете санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) спортсмены из РФ выступают в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee). В случае их победы должен исполняться не гимн страны, а фрагмент Первого концерта Чайковского

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