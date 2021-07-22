Спортсмены из РФ завоевали на Олимпиаде в Токио шесть медалей за день

Атлеты из России завоевали за один соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Олимпийское "золото" во вторник, 27 июля, получили Евгений Рылов, выигравший заплыв на 100 м на спине, гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, победившие в командном многоборье, а также тхэквондист Владислав Ларин, ставший первым в весовой категории свыше 80 кг.
Пловец Климент Колесников стал вторым на дистанции 100 м на спине. "Серебро" завоевали также Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Бронзовые медали получили Юлия Каримова и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
Сборная Германии завоевала две золотые медали
Между тем копилка олимпийской сборной Германии пополнилась двумя золотыми медалями. Команда ФРГ по конному спорту победила в командной выездке, а байдарочница Рикарда Функ (Ricarda Funk) выиграла соревнования по гребному слалому.
Таким образом, российская команда занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете, в ее активе семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. В тройку лучших входят Япония (10-3-5), США (9-8-8) и Китай (9-5-7). Германия (2-0-3) - на десятой позиции.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Национальный олимпийский комитет России отправил на Игры 328 спортсменов. Ввиду санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России выступает в Токио под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee). В случае их победы должен исполняться не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.
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Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова