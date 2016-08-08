 Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2021

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Россия

Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.

Галина Липатникова на Паралимпиаде в Токио

Галина Липатникова на Паралимпиаде в Токио

Российская легкоатлетка Галина Липатникова в среду, 1 сентября завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Ее результат в соревнованиях по толканию ядра стоя - 11,03 метра. Тем самым спортсмены из РФ поднялись на вторую строку в неформальном медальном зачете, обладая 88 медалями, в том числе 31 золотой, 20 серебряными и 37 бронзовыми.

Второе место в толкании ядра стоя заняла испанка Мириам Мартинес Рико (9,62), третье - китаянка У Цин (9,36). Как и Липатникова, они выступали на Паралимпиаде в категории F36, в которую входят спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

На момент публикации первую строку медального зачета занимают китайцы, имеющие в копилке 147 наград, 68 из которых - золотые, 43 - серебряные и 36 бронзовые. Великобритания с 86 медалями (30 золотыми, 24 серебряными и 32 бронзовыми) спустилась на третье место. Германия находится на 12 месте неформального медального зачета. В ее копилке пока 30 медалей: 8 золотых, 7 серебряных и 15 бронзовых.

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