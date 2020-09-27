 Спецслужба Германии сообщила о росте угрозы правого экстремизма | Новости из Германии о Германии | DW | 15.06.2021

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Германия

Спецслужба Германии сообщила о росте угрозы правого экстремизма

Число вероятных праворадикалов в Германии за 2020 год выросло до 33 тысяч. Около 40 процентов из них склонны к насилию, говорится в отчете Федерального ведомства по охране конституции.

Сотрудник полиции Германии и микроавтобус Mercedes в Котбусе

Полицейские в Котбусе

В Германии растет угроза правого экстремизма, следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции за 2020 год, представленного во вторник, 15 июня. Число предполагаемых сторонников праворадикальной сцены увеличилось на 3,8 процента и составляет 33 тысячи человек. Спецслужба ФРГ оценивает почти 40 процентов из них как склонных к насилию или поддерживающих его.

Правые экстремисты уходят в Интернет

"Экстремисты и террористы не соблюдают локдаун", - подчеркнул глава спецслужбы Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). Их деятельность в эпоху работы на удаленке переместилась в виртуальное пространство, объяснил он.

Подобная тенденция в условиях пандемии COVID-19 вызывает беспокойство, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Правый экстремизм наряду с антисемитизмом представляет собой основную угрозу свободному и демократическому общественному порядку в Германии, отметил глава МВД ФРГ.

При этом праворадикалы в последние месяцы и сами подвергались атакам. Так, в мае в Эрфурте неизвестные напали на предполагаемого представителя этой сцены и его беременную подругу, находившихся в своей квартире.

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  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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