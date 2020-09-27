Спецслужба Германии сообщила о росте угрозы правого экстремизма

В Германии растет угроза правого экстремизма, следует из доклада Федерального ведомства по охране конституции за 2020 год, представленного во вторник, 15 июня. Число предполагаемых сторонников праворадикальной сцены увеличилось на 3,8 процента и составляет 33 тысячи человек. Спецслужба ФРГ оценивает почти 40 процентов из них как склонных к насилию или поддерживающих его.

Правые экстремисты уходят в Интернет

"Экстремисты и террористы не соблюдают локдаун", - подчеркнул глава спецслужбы Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang). Их деятельность в эпоху работы на удаленке переместилась в виртуальное пространство, объяснил он.

Подобная тенденция в условиях пандемии COVID-19 вызывает беспокойство, заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Правый экстремизм наряду с антисемитизмом представляет собой основную угрозу свободному и демократическому общественному порядку в Германии, отметил глава МВД ФРГ.

При этом праворадикалы в последние месяцы и сами подвергались атакам. Так, в мае в Эрфурте неизвестные напали на предполагаемого представителя этой сцены и его беременную подругу, находившихся в своей квартире.

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